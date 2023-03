Noema Pharma erhält 103 Mio Franken in Serie-B-Finanzierungsrunde unter Führung von Forbion und Jeito Capital

Basel – Noema Pharma, ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das auf schwächende Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) abzielt, gibt den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt, bei der neue und bestehende Investoren CHF 103 Millionen (ca. USD 112 Millionen) aufbrachten. Die Runde wurde von den führenden europäischen, auf das Gesundheitswesen fokussierten Investmentfirmen Forbion und Jeito Capital geleitet.

UPMC Enterprises und ein weiterer neuer Investor schlossen die Runde zusammen mit den bestehenden Investoren Sofinnova Partners, Polaris Partners, Gilde Healthcare und Invus ab. Nach Abschluss der Serie-B-Finanzierung werden Nanna Lüneborg von Forbion und Rachel Mears von Jeito Capital dem Vorstand von Noema Pharma beitreten.

Der Erlös aus der Serie-B-Finanzierung wird für die Weiterentwicklung von Noema Pharmas Substanzen in der klinischen Phase verwendet, darunter die Leitsubstanz Basimglurant (NOE-101), ein mGluR5-Inhibitor, der in klinischen Phase-2b-Studien für starke Schmerzen bei Trigeminusneuralgie (TN) und Krampfanfälle bei Tuberöser Sklerose (TSC) untersucht wird. Das Unternehmen entwickelt ausserdem Gemlapodect (NOE-105), einen PDE10a-Hemmer, der in klinischen Phase-2b-Studien zur Behandlung des Tourette-Syndroms und der kindlichen Fluency-Disorder (COFD) bzw. des Stotterns untersucht wird, sowie NOE-115, einen in Phase 2 einsatzbereiten Dreifach-Wiederaufnahmehemmer für atypische Depressionen und Binge-Eating-Störungen.

«Wir freuen uns, den erfolgreichen Abschluss dieser überzeichneten Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt geben zu können, und sind sehr erfreut, dass eine erstklassige Gruppe von Investoren unsere Vision unterstützt, denjenigen, die mit schwächenden Störungen des zentralen Nervensystems leben, dringend benötigte Behandlungen anzubieten», sagte Luigi Costa, Chief Executive Officer von Noema Pharma. «Wir begrüssen unsere neuen Investoren, die umfangreiche Erfahrung und Kenntnisse in der Arzneimittelentwicklung und im Unternehmensaufbau mitbringen und unsere solide Investorenbasis weiter stärken. Diese Finanzierung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für Noema Pharma, da wir uns auf einen umfangreichen Nachrichtenfluss in den nächsten 24 Monaten freuen.» (Noema Pharma/mc)

«Wir haben Noema seit der Gründung verfolgt und sind von der Qualität und dem Fortschritt der klinischen Pipeline von Noema Pharma beeindruckt. Wir glauben, dass dies der richtige Zeitpunkt für eine Investition ist, da das Unternehmen begonnen hat, sehr ermutigende klinische Daten in Indikationen mit hohem ungedecktem Bedarf und insbesondere mit seinem Hauptprodukt Basimglurant zu generieren. Wir freuen uns daher, Noema aus unserem zweiten Growth Opportunities Fund zu unterstützen, der sich auf Investitionen in europäische Unternehmen in der Spätphase der Arzneimittelentwicklung konzentriert. Wir glauben, dass Noema an der Spitze einer bedeutenden neuen Innovationswelle im Bereich der Erkrankungen des zentralen Nervensystems steht, von denen weltweit Millionen Menschen betroffen sind», erklärte Nanna Lüneborg, General Partner bei Forbion.

«Eine der Säulen unserer Investitionsstrategie ist es, Kapital in wirklich differenzierte und innovative Therapien mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu investieren», sagte Rachel Mears, Partnerin bei Jeito Capital. «Die Forschung und die klinische Arbeit von Noema Pharma entsprechen genau diesen Kriterien. Das Engagement des Noema-Teams und die Qualität seiner Arbeit sind unübersehbar und positionieren das Unternehmen als kommenden Weltmarktführer in seinem Bereich.»

«Als Mitbegründer und Erstinvestoren von Noema Pharma sind wir unglaublich stolz auf das, was das Unternehmen seit seiner Gründung erreicht hat», sagte Antoine Papiernik, Chairman und Managing Partner von Sofinnova Partners. «Der Abschluss einer überzeichneten Finanzierungsrunde in dieser Grössenordnung ist ein bedeutender Erfolg, der uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass Noema das Leben von Patienten, die an schwächenden ZNS-Erkrankungen leiden, entscheidend verbessern kann.»

Die Serie-B-Finanzierung folgt auf eine im Dezember 2020 abgeschlossene Serie-A-Finanzierung in Höhe von 54 Millionen CHF (ca. 60 Millionen USD), die von Sofinnova Partners und Polaris Partners angeführt wurde. Noema Pharma wurde 2019 mit einer Seed-Investition von Sofinnova Partners und vier von Roche einlizenzierten Wirkstoffen im klinischen Stadium gegründet. (Noema Pharma/mc/hfu)