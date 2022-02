Numarics: Business in der Schweiz für Digital Nomads + Webinar

Schlieren – Das Schweizer FinTech-Startup Numarics launcht das Feature Mail Concierge für Schweizer UnternehmerInnen, die viel reisen oder als Digital Nomads unterwegs sind.

Unternehmertum boomt. Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz über 50’537 neue Unternehmen gegründet – so viel wie nie. Die meisten Gründer sind Solo-Unternehmer, die ihr neues Business von zu Hause aus oder in einem lokalen Coworking Space starten. Aber Unternehmertum bietet den Traum von Freiheit und Unabhängigkeit. Warum also nicht von einem Dschungel in Indonesien oder einem belebten Café in Lissabon aus arbeiten, statt von zu Hause aus?

Das Team von Numarics hat den Wunsch verstanden, von jedem Ort der Welt aus zu arbeiten. Deshalb bietet Numarics als Business Operating System jetzt das neue Tool Mail Concierge, das es Weltreisenden und digitalen Nomaden ermöglicht, ihre Geschäftspost pünktlich digital als Scans über die Numarics App zu erhalten.

Numarics Academy: Digital Nomads – Best Practices

Schweizer UnternehmerInnen finden im kommenden Webinar heraus, warum es keinen Grund gibt, in der Schweiz vor Ort zu sein, um ein Schweizer Unternehmen zu führen. Der Finanzexperte und Numarics Co-Gründer Dominique Rey steht bereit für Fragen und Bedenken, wenn man viel auf Reisen ist und gleichzeitig ein Unternehmen in der Schweiz führt.

Kostenfreie Anmeldung hier: https://numarics.com/business-in-der-schweiz-fur-digital-nomads

