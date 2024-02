Pace Locator erhält 150’000 CHF , um die Sicherheit der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verbessern

UNSEENLABS schliesst Rekord-Finanzierungsrunde über 85 Millionen Euro ab zur Meeresüberwachung aus dem Weltraum

Paris – Unseenlabs, ein Pionier auf dem Gebiet der weltraumgestützten Erkennung von Hochfrequenzsignalen, freut sich, den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 85 Millionen Euro bekannt geben zu können. Dieser Meilenstein, einer der bedeutendsten in der Erdbeobachtungsbranche, unterstreicht die Bedeutung der bahnbrechenden Technologie von Unseenlabs und unsere führende Position in der Meeresüberwachung. Das Herzstück dieses […]