Venture Kick: Procavea Biotech erhält 150’000 Franken

St. Gallen / Zürich / Lausanne – Procavea entwickelt eine erstklassige proteinbasierte Verabreichungsplattform für RNA-Therapeutika. Das Startup wurde von Venture Kick mit 150’000 CHF ausgezeichnet und gewann damit die dritte Stufe des Programms.

Seit der Coronavirus-Pandemie sind Arzneimittel auf RNA-Basis in den Blickpunkt der breiten Öffentlichkeit gerückt. Neben der Bereitstellung wirksamer Impfstoffe in Rekordzeit haben RNA-Therapeutika, wie z. B. kleine interferierende RNAs (siRNAs), ein grosses Potenzial für die Behandlung vieler Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf gezeigt. Die grösste Herausforderung bei der Entwicklung von siRNA-Therapeutika sind jedoch die bestehenden Verabreichungsmethoden. Procavea hat eine spezielle Verabreichungsplattform auf der Grundlage von nichtviralen Proteinkäfigen entwickelt, die besonders vielversprechend ist, da sie leicht herzustellen und zu entwickeln ist und das Potenzial hat, diesen Stillstand zu überwinden. Zu den Vorteilen dieser Proteinkäfige gehört, dass sie ungiftig und biologisch abbaubar sind, mit einer Vielzahl von Gütern kompatibel sind und auf bestimmte Zelltypen ausgerichtet werden können.

Mutimilliarden-Markt

Der weltweite Markt für RNA-Therapeutika wird Prognosen zufolge bis zum Ende dieses Jahrzehnts 30 Mrd. USD übersteigen, mit einer erstaunlichen jährlichen Wachstumsrate von 18 %. Um diese Technologie auf den Markt zu bringen, konzentriert sich Procavea derzeit auf die Entwicklung eines ersten Wirkstoffkandidaten für eine nicht genannte Krankheit, plant aber auch den Ausbau seiner Pipeline von siRNA-Therapeutika. Das Unternehmen bereitet sich derzeit darauf vor, im Jahr 2024 eine Seed-Finanzierungsrunde einzuleiten. Diese Mittel sollen dazu verwendet werden, den Hauptkandidaten von Procavea innerhalb der nächsten zwei Jahre durch die präklinische Entwicklung zu bringen und damit die Grundlage für die Einleitung einer ersten klinischen Studie zu schaffen.

Procavea wird CHF 150’000 investieren, um ihr Patentportfolio zu entwickeln, die Plattform für siRNA-Anwendungen weiter zu validieren und ihre ersten Arzneimittelkandidaten in vivo zu testen. Diese Arbeiten werden von grundlegender Bedeutung sein, um die Technologie auf einen Reifegrad zu bringen, der eine erste Finanzierungsrunde ermöglicht.

Dr. Thomas Edwardson, Senior Scientist an der ETH, und Donald Hilvert, emeritierter Professor an der ETH, sind die Erfinder von Procaveas patentrechtlich geschützter Technologie und verfügen über Erfahrung im Design funktioneller Proteinzusammensetzungen. Dr. Richard Quaderer, Geschäftsführer bei RhySearch, bringt Erfahrung in der Bioprozessentwicklung und im Technologiemanagement mit. Dr. Michael Wetter verfügt über 15 Jahre Erfahrung in Biotech-Startups, wie z.B. GlycoVaxyn. Procavea hat kürzlich eine Zusammenarbeit an der ETH mit Prof. Markus Stoffel, einem Spitzenforscher auf dem Gebiet der Stoffwechselkrankheiten und siRNA-Therapeutika, begonnen.

«Auf unserer bisherigen Reise war das Venture Kick-Programm eine wertvolle Erfahrung. Neben der finanziellen Unterstützung, die eine wichtige Finanzierungslücke füllt, mit der viele Startups in der Frühphase konfrontiert sind, waren die Lektionen, die wir in den Kickers Camps gelernt haben, und die Möglichkeit, unsere Annahmen zu hinterfragen und unseren Business Case mit erfahrenen Coaches zu optimieren, eine grossartige Gelegenheit», kommentierte Thomas Edwardson, Senior Scientist und Gründer von Procavea. «Dass wir es in die dritte und letzte Phase geschafft haben, ist eine Bestätigung, die uns wirklich ermutigt.» (Venturelab /mc/ps)

Procaveas Profil auf Venture Kick