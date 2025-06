Deutsches CleanTech-Startup Voltfang sichert sich 15 Millionen Euro

Aachen – Das Aachener Unternehmen Voltfang, ein Anbieter von europäischen Batteriespeicherlösungen für industrielle, kommerzielle und netzgebundene Anwendungen, hat seine Serie-B-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und 15 Millionen Euro eingesammelt.

Die Runde wurde von dem niederländischen DeepTech-Investor FORWARD.One angeführt. Weitere Investoren sind bestehende Geldgeber wie Interzero, PT1, Helen Ventures, Daphni, Aurum Impact (das Goldbeck Family Office) sowie neue Partner wie Fiege Ventures und Newberry Investments.

David Oudsandji, CEO und Mitbegründer von Voltfang, kommentiert: «Diese Finanzierungsrunde ist eine direkte Antwort auf den enormen Auftragsschub, den wir im ersten Quartal erlebt haben. Der Ausbau der Energieinfrastruktur ist in ganz Deutschland und Europa dringend erforderlich, vor allem, wenn wir uns gegen externe Energieabhängigkeiten wappnen wollen. Wir müssen jetzt handeln, um mehr Netzflexibilität durch Batteriespeicher im großen Maßstab zu schaffen. Die Verdoppelung unserer Unternehmensbewertung in nur sechs Monaten ist ein starkes Signal für das Vertrauen des Marktes in die technologische Relevanz und das Wachstumspotenzial von Voltfang.»

Voltfang wurde 2020 von Afshin Doostdar und David Oudsandji an der RWTH Aachen gegründet und ist ein Cleantech-Unternehmen, das sich auf europäische Hochleistungs-Energiespeichersysteme für den industriellen, kommerziellen und netzbasierten Einsatz spezialisiert hat. Seine Batteriesysteme werden aus umgerüsteten EV-Batterien aus der europäischen Automobilindustrie hergestellt.

Zu den Kunden gehören Unternehmen wie Aldi Nord, die Alba-Gruppe, Fiege Logistik und Goldbeck. (EU-Startups/mc/hfu)

Voltfang