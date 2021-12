Properti kooperiert mit Houzy: Digitale und transparente Lösungen für das Ökosystem Wohnen

Zürich – Immer mehr Wohneigentümer fordern digitale Lösungen, die erschwinglich, zugänglich und einfach zu nutzen sind. Die Tatsache, dass die Digitalisierung und der Plattform-Gedanke in der Immobilienbranche rasant Einzug halten, ist nicht nur spannend, sondern unabdingbar, weshalb nun auch Properti und Houzy eine zukunftsweisende Partnerschaft eingehen.



Das Ökosystem Wohnen

Digitale Plattformen eröffnen neue Möglichkeiten, einen traditionellen Sektor zu verbinden, zu integrieren und neu zu gestalten. Seit Jahrzehnten verläuft der Erwerb von Immobilien so traditionell wie nur möglich. Immobilienmakler, Immobilieninserate, Hypothekenanträge, Umzugsunternehmen, Bauunternehmer – jeder Dienstleister funktioniert seit Jahren, wie er zu funktionieren hat. Doch wie lange noch? In der aufstrebenden Welt der digitalen Ökosysteme und grenzüberschreitenden Märkten steht die Art und Weise, wie der Immobilienmarkt funktioniert, vor einem bedeutenden Wandel. Zu diesem Mehrwert trägt nun auch die Partnerschaft zwischen der Online-Plattform Houzy und dem ProptechUnternehmen Properti bei.

Properti x Houzy

Obwohl die beiden Startups noch nicht lange auf dem Markt sind, haben sie einiges an Neuheiten vorzuweisen. So ist Houzy auf das starke Bedürfnis aus, Wohneigentümer nach mehr Transparenz und fundierten Informationen rund um ihr Haus oder ihre Wohnung zurückzuführen. Als offenes Ökosystem integriert Houzy nutzerfreundliche Online-Tools wie die Immobilienbewertung, den Energierechner oder den Pflanzenmanager und bringt Wohneigentümer, Handwerker sowie weitere Immobilienexperten mit einem Klick zusammen. Wobei die Plattform laufend um neue Angebote, Tools und Partner, erweitert wird – wie nun in Zusammenarbeit mit Properti.

Properti setzt als Proptech-Unternehmen und Rundum-Partner für Immobilien, welcher in der Vermarktung und Verwaltung tätig ist, auf ein aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel aus Technologie, Fachkompetenz und Marketing. Diese Vorgehensweise verschafft den PropertiImmobilienberatern die nötige Zeit, um sich voll und ganz auf die Bedürfnisse des Kunden und einer professionellen Beratung zu fokussieren. Genau von diesem Know-how können ab sofort auch die Kunden von Houzy mittels unverbindlicher Beratung im Vermarktungsprozess profitieren.

Trotz der bereits transparenten Konditionen aller angebotenen Dienstleistungen stellt Properti seinen Kunden keine Kosten im Voraus und gilt damit als risikofreier Partner im Ökosystem Wohnen. Eine umfangreiche Nutzung beider Startups, welche nachhaltige Dienstleistungen, fortschrittliche Analysen und firmeneigene Algorithmen bieten.

Levent Künzi, CEO von Properti, über die Partnerschaft mit Houzy: «Digitale Plattformen eröffnen neue Möglichkeiten, einen traditionellen Sektor zu verbinden, zu integrieren und neu zu gestalten. Da sich viele Kunden nach besseren Möglichkeiten und transparenten Leistungen sehnen, entsteht durch die Partnerschaft mit Houzy ein enormer Mehrwert für alle Beteiligten. Diese Partnerschaft steht in engem Zusammenhang mit dem Wunsch der nahtlosen Abdeckung aller Kundenbedürfnisse im Ökosystem Wohnen. Der Erfolg unserer technologischen Zusammenarbeit beschleunigt unsere Fähigkeit, attraktive Möglichkeiten für Kunden zu identifizieren, um effiziente Lösungen in grossem Umfang einzusetzen und den Service für Kunden zu erhöhen».

Marco Kobelt, CEO von Houzy, über die Partnerschaft mit Properti: «Als junge Proptechs stehen die sich verändernden Bedürfnisse der Kunden auf beiden Seiten klar im Vordergrund. Gemeinsam mit dem Kunden- und Partnernetzwerk von Properti und Houzy entsteht ein abgestimmtes Zusammenwirken und bildet eine erfolgversprechende Synergie für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Ökosystem-Entwicklung. Die Partnerschaft zwischen Properti und Houzy ist ein bedeutender Schritt im Sinne des Plattform-Gedankens und zeigt eine klare Richtung für die Veränderungen der Branche auf. Diese soll Eigentümern helfen, Zeit und Geld zu sparen und aus geschäftlicher Sicht, eine einfach zu bedienende Lösung zur Verfügung stellen, die dazu beiträgt, die Kundenbindung im Ökosystem Wohnen zu erhöhen – sowohl bei bestehenden Kunden als auch bei der nächsten Generation. Die Kombination aus einer transparenten und lösungsorientierten Vorgehensweise und dem Fachwissen, das hinter jeder Dienstleistung steckt, können Properti und Houzy in abgestimmten Zusammenwirken Eigentümer verbessert dabei unterstützen, ihr Immobilienvorhaben einfach, professionell und schnell zu lösen». (Properti/mc/hfu)