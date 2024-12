Rekordjahr bei Firmengründungen zeichnet sich ab

Zürich – Im Jahr 2024 wurden bislang so viele Firmen gegründet wie noch nie. Damit dürfte im Gesamtjahr der Rekordwert bei den Firmengründungen aus dem Vorjahr übertroffen werden.

Per Ende November wurden 2024 47’983 neue Firmen gegründet. Dies entspricht einem Plus von 2,2 Prozent gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode, wie das Institut für Jungunternehmen (IFJ) am Montag mitteilte. Auf Jahressicht dürfte damit die Höchstmarke aus dem Jahr 2023 von 51’637 Neugründungen fallen.

In fast allen Grossregionen wurde laut IFJ eine positive Entwicklung registriert. Rückläufig war die Zahl der Neugründungen einzig in der Region Nordwestschweiz mit den Kantonen Basel-Land und Basel-Stadt. Obenaus schwingen bei den Kantonen Appenzell-Innerrhoden und Appenzell Ausserhoden mit einem Plus von 16 und 15 Prozent. Knapp dahinter liegen Uri (+10%) sowie Freiburg und Wallis mit einem Zuwachs um 9 Prozent.

Firmengründungen würden in der Schweiz eine gesellschaftlich zentrale Rolle spielen, heisst es weiter. So seien rund 14 Prozent aller Erwerbstätigen selbständigerwerbend. Die definitiven und finalen Zahlen zum Jahr 2024 will das IFJ am 31. Dezember publizieren. (awp/mc/pg)