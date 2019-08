Rund 2 Mio Franken Risikokapital für OnlineDoctor AG

St. Gallen – Das St.Galler Health-Tech-Startup OnlineDoctor hat rund zwei Jahre nach der Gründung erfolgreich eine Pre-Series A Finanzierungsrunde durchgeführt. Insgesamt sind bisher über 2,5 Mio Franken Risikokapital in das Jungunternehmen geflossen. Alle bisherigen Investoren, darunter Forty:one und die Stiftung Startfeld, haben bei der neuen Finanzierungsrunde mitgewirkt. Zusätzlich konnten namhafte neue Investoren, wie bspw. die Liechtensteiner Venture Capital Gesellschaft EquityPitcher überzeugt werden.

Mit dem aufgenommenen Kapital soll das Wachstum weiter beschleunigt, die Internationalisierung vorangetrieben und die Plattform technisch weiterentwickelt werden. Zudem werden die Expansionsambitionen durch den Ausbau der Teams in St.Gallen, Zürich und Hamburg (Deutschland) intensiviert.

Mit OnlineDoctor soll ein führender europäischer Anbieter im Bereich der Tele-Dermatologie entstehen. Das Startup zählt alleine in der Schweiz bereits über 100 Dermatologen/innen, die die Anwendung in ihrem Alltag nutzen. Über die webbasierte Plattform können Patienten von zu Hause Fotos von einem Hautproblem verschlüsselt an einen unabhängigen Spezialisten aus ihrer Region schicken. Der Patient erhält für CHF 55.- innerhalb von 48 Stunden eine professionelle Einschätzung und Handlungsempfehlung. Zu den Kunden zählen auch zahlreiche Spitäler, Kliniken, Apotheken und Krankenversicherer. (mc/pg)

