Scoperty setzt auf PriceHubble als Technologie- und Produktpartner

Zürich – Deutschland bekommt mit Scoperty einen neuen Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Immobilien. Das Zürcher Unternehmen PriceHubble liefert dafür zentrale Produkt- und Technologiebausteine und wird neben ING Ventures und Sprengnetter strategischer Partner. PriceHubble erreicht damit einen wichtigen Meilenstein bei der Expansion in den deutschen Markt. Scoperty befindet sich derzeit in einer Testphase mit Fokus auf die Region Nürnberg. Noch in 2019 soll die Plattform in ganz Deutschland verfügbar sein.

Ziel des gemeinsamen Unternehmens mit Sitz in München ist es, mit Hilfe von Big Data und künstlicher Intelligenz eine neue Informationsqualität für wohnwirtschaftliche Immobilientransaktionen zu schaffen. Der Ansatz: Erstmals können Interessenten für alle Wohnimmobilien in Deutschland Schätzpreise einsehen, die auf Grundlage von Algorithmen errechnet werden. Ein weiteres Novum: Auf Scoperty können Interessenten sogar Gebote auf Objekte abgeben, die noch nicht zum Verkauf stehen. Endkunden werden künftig eine bisher einzigartige Transparenz zu Objekten erhalten und so Käufe und Verkäufe auf Grundlage von neuen und besseren Informationen umsetzen können. PriceHubble bringt essentielle technologische und digitale Produktkompetenzen in die Gemeinschaftsunternehmung ein.

Nationale Ausweitung in Deutschland noch im 2019 geplant

Für das Startup PriceHubble, das erst 2016 in der Schweiz gegründet und schon 2017 in Frankreich international tätig wurde, ist die gemeinsame Lancierung von Scoperty ein wichtiger Schritt und Eckpfeiler der sehr dynamisch voranschreitenden Expansion in den deutschen Markt.

„Wir freuen uns, bereits drei Jahre nach der Gründung von PriceHubble in der Schweiz und ein Jahr nach Markteintritt in den deutschen Markt einen wichtigen Wachstumspfeiler in Deutschland für PriceHubble gesichert zu haben“, betont Dr. Stefan Heitmann, Verwaltungsratspräsident und Gründer von PriceHubble.

Scoperty befindet sich in einer Testphase und beschränkt sich derzeit auf den lokalen Markt Nürnberg. Eine nationale Ausweitung ist noch in 2019 geplant. (awp/mc/kb)

Scoperty

Scoperty definiert wir einen neuen Standard für den Kauf und Verkauf von Immobilien, in dem Transparenz, Sicherheit, Vertrauen und ein neuer Komfort die Kernwerte sind. So wurde Scoperty geboren, ein intelligenter Marktplatz, der alle 40 Millionen Wohnimmobilien in Deutschland erfasst und dadurch mehr Chancen für alle Beteiligten eröffnet.

https://scoperty.de/