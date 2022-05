Sechs ehemalige PwC-Mitarbeiter demokratisieren alternative Anlagen

Bern – Für die Ultra-Reichen ist klar: alternative Anlagen sind ein Muss. 80% von ihnen investieren schon lange in Anlagen wie seltene Uhren oder exklusive Weine. Wieso? Weil solche Anlagen in den letzten Jahren enorm an Wert gewonnen haben und gleichzeitig vor Inflation schützen. Damit eine solche Investition aufgeht, braucht es aber viel Fachwissen, Zeit, Platz und vor allem viel Geld.

Das Schweizer Startup Splint Invest will dies nun grundlegend ändern und alternative Anlagen für jede Person zu vernünftigen Kosten zugänglich machen. Das Team sechs ehemaliger PwC-Mitarbeiter startet voll durch und nimmt den Zielmarkt Schweiz in Angriff.

Mit ihrer App ermöglicht das Team von Splint Invest allen, Mit-Eigentümer von exklusiven Gegenständen aus dem Luxusbereich zu werden und so von der Preisentwicklung zu profitieren. Dabei kümmert sich Splint Invest um die Auswahl, Lagerung, Wartung, Versicherung und den anschliessenden Verkauf der Anlagen. Ihre Kunden:innen können sich dabei zurücklehnen und von der Wertentwicklung profitieren.

Das Team, geführt von CEO Aurelio Perucca, kennt sich seit Jahren. Gemeinsam kombinieren sie über 60 Jahre an Erfahrung im Bereich Banken, Vermögensverwaltung, Regulierung und Softwareentwicklung. Kennengelernt hat sich das Team während der gemeinsamen Zeit bei PwC in Zürich und Bern. Als Querdenker und Innovatoren wurde ihnen irgendwann klar, dass sie ausserhalb der Corporate-World mehr bewegen können. Aus einer Idee während der Mittagspause wurden Workshops am Wochenende.

Daraus entstand ein Konzept, das mit einem kleinen Budget getestet wurde. Anhand der positiven Rückmeldung wurde die erste Beta-Version der App entwickelt und mit den ersten Kunden:innen getestet. Nun, knapp 12 Monate später, leiten sie gemeinsam ein Start-Up und wollen die Schweiz, als ersten Schritt, erobern.

Aurelio Perucca, CEO, sagt: «Jede Person hat das Recht auf gleiche Chancen, sein Vermögen zu schützen und zu mehren! Als Team arbeiten wird hart daran, dies zu ermöglichen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team, Splint Invest in den nächsten Monaten in der Schweiz voranzutreiben und bekannter zu machen.» (Splint Invest/mc/ps)

Über Splint Invest

Splint Invest ist eine mobile App, auf der Kunden in Anteile alternativer Anlagen investieren können. Durch die Kombination von Smart Contracts, DLT und KI tokenisieren wir reale Vermögenswerte mühelos und vollautomatisch. Dies ermöglicht es uns, jeder Person Zugang zu neuen Anlagekategorien zu gewähren und so ihr Portfolio zu diversifizieren.