SevenVentures investiert in Planted

Unterföhring – SevenVentures, der Investmentarm von ProSiebenSat.1, beteiligt sich über ein umfangreiches Media-for-Equity-Investment in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags am Schweizer Food-Tech-Scaleup Planted Foods. Das Unternehmen hat sich zur Mission gemacht, bessere Proteine auf den Tisch von Konsumenten zu bringen, die die Textur und den Geschmack von Fleisch lieben, sich aber vermehrt pflanzlich und nachhaltig ernähren wollen.

Als Medienpartner des Unternehmens wird SevenVentures Planted bis Ende 2027 mit Kampagnen auf dem Senderportfolio von ProSiebenSat.1 und auf Joyn begleiten. Bereits ab Frühjahr 2025 werden die Werbespots des Innovationsführers in der Kategorie alternative Proteine auf den Kanälen des Digitalkonzerns zu sehen sein. Ziel der langfristig angelegten Zusammenarbeit ist es, die Markenbekanntheit von Planted weiter zu steigern und die Positionierung seiner Artikel im Einzelhandel sowie in der Gastronomie noch mehr auszubauen.

Planted kombiniert in der Herstellung seiner Produkte patentierte Strukturierungs- und Fermentierungstechnologien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf köstlichem Geschmack, einer fleischigen und saftigen Textur und der Verwendung von ausschließlich natürlichen Zutaten. Die Fleischproduktreihen des Unternehmens, die jeweils aus verschiedenen Proteinquellen bestehen, umfassen zurzeit planted.chicken, planted.pulled, planted.kebab, planted.duck, planted.schnitzel, planted.bratwurst und planted.steak. Darüber hinaus gibt es immer wieder verschiedene limitierte Auflagen in enger Zusammenarbeit mit Starköchen wie Tim Raue, Haya Molcho oder Sebastian Copien.

Planted hat seit seiner Gründung im Jahr 2019 ein starkes B2C- und B2B-Geschäft in den Märkten Benelux, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Schweiz sowie in Grossbritannien. Die Produkte der Marke sind mittlerweile in über 10.000 Einzelhandelsfilialen erhältlich und finden sich in den Angeboten von mehr als 6500 Gastronomiebetrieben. Der Hauptfirmensitz von Planted, der auch eine gläserne Produktionsanlage umfasst, befindet sich in Kemptthal, wo das als B-Corporation zertifizierte Unternehmen der Öffentlichkeit einen transparenten Einblick in seine Fleischproduktion verschafft. Zudem wird Planted 2025 ein weiteres Produktionswerk in Memmingen in Deutschland eröffnen. (mc/pg)