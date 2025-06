smino launcht KI «Athena» für die Baubranche

Zürich – Mit der neuen Künstlichen Intelligenz Athena hebt smino das digitale Bauprojektmanagement auf ein neues Level. Die KI analysiert Baupläne, Protokolle und Projektdaten in Echtzeit – und liefert Antworten, Analysen und Empfehlungen, bevor Probleme überhaupt entstehen. Athena steht ab sofort der ersten Testgruppe zur Verfügung.

Wer heute ein Bauprojekt steuert, hat nicht nur komplexe Prozesse im Griff, sondern muss oft unter Zeitdruck Entscheidungen treffen – mit Informationen, die in den unzähligen Dokumenten eines Projekts verstreut und manchmal unvollständig sind. Hier kommt Athena ins Spiel: Die neue, tief in die smino-Plattform integrierte KI ist mehr als ein smarter Assistent – sie ist ein vorausschauendes Teammitglied. Athena liest und versteht sämtliche Projektdaten in allen Dateiformaten inklusive Bauplänen sowie Begehungsfotos, und erkennt, was wichtig ist: Risiken, offene Aufgaben, Denkfehler – noch bevor sie zum Problem werden.

Athena denkt mit – bevor Probleme entstehen

Athena zeigt ihr Potenzial dort, wo im Baualltag oft wertvolle Zeit verloren geht: bei kurzfristigen Entscheidungen, fehlender Übersicht oder lückenhafter Kommunikation. In einem Projekt wird beispielsweise kurzfristig ein grösserer Lift gefordert – mit weitreichenden Konsequenzen für Brandschutz und Haustechnik. Normalerweise hätte diese Änderung eine mehrwöchige Verzögerung bedeutet, da die betreffenden Fachplaner beim entscheidenden Meeting nicht anwesend waren. Dank Athena können alle relevanten Planungsunterlagen, Konzepte und Rahmenbedingungen in Sekundenschnelle analysiert und die entscheidungsrelevanten Informationen bereitgestellt werden – die Experten können ihre Einschätzungen unmittelbar im Anschluss abgeben, und das Projekt läuft ohne Zeitverlust weiter.

Vorbereitung der Bauherrensitzung in Sekundenschnelle

Auch bei der Vorbereitung wichtiger Meetings kann Athena unterstützen. So wird es einem Projektleiter möglich, sich trotz Zeitdruck fundiert auf ein zentrales Bauherrentreffen vorzubereiten. Die KI analysierte offene Aufgaben, Protokolle, Zeitpläne und sogar Begehungsfotos – und stellte eine faktenbasierte Übersicht inklusive konkreter Handlungsempfehlungen zur Verfügung.

Ein drittes Beispiel zeigt Athenas Stärke in der Kommunikation: In einem Jour Fixe wird eine Umplanung beschlossen, jedoch versehentlich nicht dokumentiert. Die Folge: keine Umsetzung auf der Baustelle. Athena erkennt das Versäumnis, weist auf das fehlende Protokoll hin und identifiziert zudem, dass das betroffene Team gar nicht eingeladen ist. So kann das Missverständnis aufgefangen werden, bevor es zu grösseren Verzögerungen kam.

“Diese Anwendungsbeispiele verdeutlichen: Athena sorgt für Überblick, Klarheit und Verlässlichkeit – selbst unter Zeitdruck oder in unvollständigen Informationslagen. Sie erkennt, was fehlt, bevor es kritisch wird, und hilft, Bauprojekte fundiert, effizient und kollaborativ zu steuern”, sagt Sandor Balogh, Gründer und Managing Partner von smino und ergänzt: “Die Schweizer Baubranche steckt noch in den Kinderschuhen, wenn es um KI geht. Oft fehlt die Datenbasis, damit eine KI in einem komplexen Bauprojekt trainiert werden kann. Auf smino haben unsere Kunden ihre Projektdaten aber bereits gesammelt und strukturiert. Dadurch kann Athena sofort loslegen.” (pd/mc)