Startup Odne erhält 5,5 Mio Dollar für sicherere und schnellere Wurzelbehandlungs-Technologie

Dübendorf – Odne hat in einer Serie A1-Finanzierungsrunde 5,5 Millionen Dollar eingenommen. Damit will die Ausgründung aus den Eidgenössischen Technischen Hochschulen Zürich und Lausanne die Markteinführung ihrer innovativen Therapie zum Erhalt der Zahnwurzel in den USA finanzieren.

Odne kann seine bevorstehende Markteinführung in den USA mit zusätzlichem Kapital finanzieren: Das Dental-Startup aus Dübendorf hat laut einer Medienmitteilung in einer Serie-A1-Finanzierungsrunde 5,5 Millionen Dollar erhalten.

Zulassung der US Food & Drug Administration

Mit ihrer innovativen Therapie zum Erhalt der Zahnwurzel will die Ausgründung aus den beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen Zürich und Lausanne die Endodontie, die Therapie des Zahninneren, verändern. Sie wird mit drei neuen medizinischen Geräten durchgeführt, die eine minimalinvasive Reinigung des Wurzelkanals und eine lichthärtende Versiegelung ermöglichen. Im vergangenen Jahr hat Odne die Zulassung der US Food & Drug Administration für sein laserbasiertes Dentalhärtungsgerät Odne Cure und sein neuartiges Füllmaterial Odne Fill erhalten

Die Finanzierungsrunde wurde von der auf Zahngesundheit fokussierten New Yorker Risikokapitalfirma Revere Partners und der Liechtensteiner N&V Capital angeführt. Daneben unterstützten renommierte Fonds den Expansionsschritt, darunter die nordamerikanische Dental Innovation Alliance. Sie hatte im Januar bereits zum fünften Mal in Odne investiert. Auch die Zürcher Kantonalbank zählt zur Investorengruppe.

„Mit mehr als 15 Millionen Wurzelkanalbehandlungen pro Jahr sind die USA der grösste Markt weltweit und unser wichtigstes Ziel“, wird Odne-CEO und -Mitgründer Dr. Andreas Schmocker zitiert. „Derzeit führen wir ein Priority-Access-Programm durch, um den Einsatz unserer Produkte bei ausgewählten US-Meinungsführern zu verankern.“ Ausserdem würden die drei neuen Geräte, die für diese Behandlung notwendig sind, der endodontischen Fachwelt bei der Jahrestagung der American Association of Endodontists im April in Los Angeles vorgestellt. (Café Europe/mc/hfu)

