Startup WePractice mit verstärktem Management auf Wachstumskurs

Zürich – WePractice ist eine moderne Praxisgemeinschaft für mentale Gesundheit. Von Sparrow Ventures, dem Venture Builder und Wachstumskapitalgeber der Migros-Gruppe, entwickelt, bietet das Mental Health Startup Psychotherapeutinnen und Psychologischen Coaches ein schweizweites Netzwerk an Praxisgemeinschaften mit Co-Working-Bereichen. Ergänzend dazu erleichtert eine eigens entwickelte Online-Plattform mit Therapeutenverzeichnis der Schweizer Bevölkerung den Zugang zu passenden Therapeuten und Coaches. 2020 als Projekt gestartet, hat WePractice nach erfolgreich abgeschlossener Markteinführung nun eine Wachstumsfinanzierung im höheren einstelligen Millionenbereich bekommen. Die Umsetzung des ambitionierten Wachstumsplans läuft bereits auf Hochtouren.

Im März 2021 erfolgte die Eröffnung der ersten Praxisgemeinschaft von WePractice beim Bahnhof Stadelhofen in Zürich. Ein Jahr später begann im März 2022 der schweizweite Rollout. Mittlerweile haben weitere Standorte in St. Gallen, Winterthur, Basel, Bern, Zürich und Chur eröffnet. Bis Ende dieses Jahres wächst die Anzahl auf zehn Praxisgemeinschaften mit über 250 Fachpersonen der Psychologie und Psychotherapie.

Ziel von WePractice ist es, das bestmögliche psychologische und psychotherapeutische Angebot allen Menschen in der Schweiz zugänglich zu machen und damit die mentale Gesundheit in der Bevölkerung zu fördern. «Die Nachfrage nach psychologischer und psychotherapeutischer Unterstützung ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Aufgrund des zu geringen Angebotes betragen die Wartezeiten für einen Therapieplatz oftmals viele Monate. Mit WePractice haben wir eine innovative Lösung für Therapeut*innen und Klient*innen gleichermassen entwickelt», sagt Gian Saratz, Mitglied des Gründerteams und neu Geschäftsführer von WePractice.

Kostenloses Kennenlerngespräch

Das Konzept von WePractice basiert auf zwei Säulen: einem schweizweiten Netz an Praxisgemeinschaften mit Co-Working-Bereichen für Therapeutinnen und Coaches sowie eine Online-Plattform mit Therapeutenverzeichnis für Hilfesuchende. Selbstständige Therapeuten profitieren als Mitglied von einem einzigartigen Leistungspaket, das Zutritt zu Arbeitsplätzen im Co-Working-Bereich, auf Stunden- oder Tagesbasis flexibel buchbare und voll ausgestattete Therapieräume und Unterstützung bei der Vermittlung von Klienten sowie bei der Leistungsabrechnung beinhaltet. Ergänzend wird der persönliche und professionelle Austausch innerhalb der Community gefördert. Alle Fachpersonen bei WePractice sind im Therapeutenverzeichnis auf der Online-Plattform www.wepractice.ch abgebildet und werden im Detail vorgestellt. Klientinnen finden über die benutzerfreundliche Oberfläche passende Therapeuten in ihrer Nähe und können ein kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren.

Ein Trio bildet die Unternehmensspitze

Neben Gian Saratz, der als Lead Venture Architect seit Projektstart dabei ist und jetzt die Position des Geschäftsführers von WePractice übernimmt, folgt ein weiteres Gründungsmitglied in die Geschäftsführung. Silvan Schumacher übernimmt die Position des Leiter Operations des Startups. Er war zuvor Senior Venture Architect bei Sparrow Ventures. Mit Joëlle Gut konnte eine erfahrene Psychotherapeutin gewonnen werden. Sie komplettiert als Therapeutische Leiterin und Chief Mental Health Officer (CMHO) die Unternehmensführung von WePractice.

Lorenz Lüchinger, CEO von Sparrow Ventures: «Ich freue mich zu sehen, wie aus einer Idee ein erfolgreiches Startup geworden ist. WePractice löst ein echtes Problem und leistet einen Beitrag für die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung. Der Erfolg ist direkt auf das Team zurückzuführen und ich bin sehr zufrieden, wie es nun weiter wächst und selbständig wird. WePractice wird das rasante Wachstum beibehalten und sich erfolgreich etablieren. Ich wünsche dem ganzen Team alles Gute für die weitere Reise.»

Ergänzung des bestehenden Gesundheits-Portfolio der Migros

Mit der zusätzlichen Finanzierung soll die Skalierung vorangetrieben werden. Für 2023 sind bereits weitere Standorteröffnungen in Planung. Bis 2024 soll die Anzahl der Praxisgemeinschaften von WePractice schweizweit auf 40 wachsen. Für die Migros ist der Rollout ein weiterer Baustein der gruppenweiten Gesundheitsstrategie. WePractice wird das bestehende Gesundheits-Portfolio der Migros-Gruppe ergänzen. Erst im März 2022 hat die Migros das Schweizer Dental-Startup bestsmile übernommen, in das Sparrow Ventures 2019 zum ersten Mal investiert hat. (Sparrow Ventures/mc/hfu)