STASH liefert jetzt auch elektronische Gadgets in 10 Minuten

Zürich – Wer kennt das nicht: kurz vor dem Videocall sind die AirPods unauffindbar, der Akku des Notebooks oder des Handys macht schlapp oder man hat das Ladekabel im Zug vergessen. STASH bietet Hilfe und liefert neu elektronische Gadgets in 10 Minuten – wohin man will. Zur Auswahl stehen über 50 Produkte.

In 10 Minuten geliefert, kein Mindestbestellwert, Lieferung drinnen oder draussen: das ist STASH. Der schnellste Lebensmittel-Lieferant der Schweiz versorgt Kundinnen und Kunden in Zürich und Luzern per Velo mit Snacks, Getränken oder Hygieneartikeln.

Jetzt weitet STASH sein Sortiment aus und ist damit einzigartig unter allen Quick-Lieferdiensten: «Ab sofort können elektronische Gadgets bestellt werden», sagt CEO Simon Koch. «Damit reagieren wir auf das Bedürfnis unserer urbanen Gesellschaft.»

Schnelle Hilfe

Wer kennt es nicht: beim Sprint auf den letzten Nachtbus gingen die Airpods verloren, die Tastatur macht vor dem wichtigen Videocall schlapp oder man hat das Ladekabel fürs Handy übers Wochenende beim Städtetrip in London im Hotel vergessen. Oder jemand hat das letzte Drucker-Papier gebraucht ,kein neues bestellt – und ein wichtiger Vertrag muss dringend ausgedruckt werden.

Nachschub oder ein neues Produkt im Ladenlokal zu holen dauert zu lange oder das Geschäft ist schon geschlossen. Und wer online bestellt, braucht auch ein paar Tage Geduld. «Genau das Bedürfnis nach einer schnelle Lieferung decken wir ab», sagt Koch. Im Angebot stehen über fünfzig Produkte, vor allem von den Marken Apple und Samsung.

Getränke und Katzenfutter bisher hoch im Kurs

Bisher standen bei STASH vor allem Getränkelieferungen hoch im Kurs, in Oerlikon ist es Tierfutter. Im Zürcher Quartier wird nämlich überdurchschnittlich viel Katzenfutter bestellt. (STASH/mc/ps)