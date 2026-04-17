Staynex übernimmt das Schweizer HotelTech-Startup Sleap.io für 12,8 Mio. Euro

Zug – Staynex, eine in Singapur ansässige, KI-gestützte Web3-Reiseplattform unter dem Vorsitz von Jeff Hoffman, dem Gründer von Priceline und Booking Holdings, hat die vollständige Übernahme von Sleap.io bekanntgegeben, ein in Zug ansässiges Unternehmen für Hotelbuchungstechnologie – dies im Rahmen einer Transaktion im Wert von 12,8 Millionen Euro (15 Millionen Dollar).

Im Rahmen der Transaktion werden die Buchungsplattform, die operativen Kapazitäten und das Kernteam von Sleap in Staynex integriert. Die Übernahme verbindet das tokenbasierte Treueprogramm-Ökosystem und die Präsenz von Staynex auf dem asiatischen Markt mit der firmeneigenen Hotelbuchungsmaschine von Sleap, dessen Fachwissen über den europäischen Markt sowie dessen etablierten Beziehungen innerhalb des Ökosystems für digitale Vermögenswerte, darunter Gate und Coinbase. Das fusionierte Unternehmen wird unter der Marke Staynex firmieren.

Diese Transaktion findet im Vorfeld des für April 2026 geplanten Token Generation Events (TGE) von Staynex und der angestrebten Börsennotierung statt. Sie markiert zudem den offiziellen Start des tokenbasierten Reiseprogramms, das von Anfang an einen unmittelbaren praktischen Nutzen für Reisen in der realen Welt bietet.

„Als wir Sleap im Jahr 2023 gründeten, war es unsere Mission, die Hotelbuchung für das Web3-Zeitalter neu zu gestalten. Der Zusammenschluss mit Staynex ist eine starke Bestätigung dieser Vision. Ich freue mich darauf, eine Führungsposition zu übernehmen und eng mit Yuen und Jeff Hoffman zusammenzuarbeiten, um etwas wirklich Bahnbrechendes aufzubauen. Wir führen nicht nur zwei Unternehmen zusammen, sondern tragen dazu bei, eine neue Kategorie von Reiseplattformen zu definieren“, sagte Michael Ros, Gründer, Sleap.io.

Sleap wurde 2023 in der Schweiz gegründet und ist eine Web3-basierte Hotelbuchungsplattform, die Zahlungen in Kryptowährungen, eine Wallet-basierte Authentifizierung und tokenisierte Prämien integriert, um wettbewerbsfähige Preise und ein verbessertes Reiseerlebnis zu bieten. Die Plattform bietet Zugang zu mehr als 1,5 Millionen Hotels weltweit und nutzt das Camino-Netzwerk sowie die übergeordnete Web3-Infrastruktur.

Nach der Übernahme wird Ros zum CEO für Europa der Staynex Group ernannt. Das Kernteam von Sleap wird ebenfalls zu Staynex wechseln, wodurch die Kontinuität in den Bereichen Produktentwicklung, Technik, Betrieb und Geschäftsbeziehungen im Zuge des Wachstums des fusionierten Unternehmens gewahrt bleibt.

Staynex hat ein KI-gestütztes Web3-Reiseökosystem aufgebaut, das auf dem STAY-Token, einer sozialen Mitgliedschaft und gemeinschaftsorientierten Reiseerlebnissen basiert. Unter der Leitung von Jeff Hoffman verbindet Staynex Reise-Kompetenz mit krypto-nativem Produktdesign, um eine Plattform zu schaffen, auf der Nutzer buchen, Prämien sammeln, sich einbringen und an einem Belohnungssystem teilnehmen können, das speziell für moderne Reisende entwickelt wurde.

Gemeinsam schaffen die beiden Unternehmen eine solidere globale Basis: Staynex baut seine Präsenz in Europa aus, verbessert seine Buchungsinfrastruktur und profitiert von einem erfahrenen Team im Bereich Hoteltechnologie. Gleichzeitig wird die Technologie von Sleap in ein breiteres, verbraucherorientiertes Ökosystem integriert, dessen Schwerpunkte auf der Nutzung von Token, KI und Funktionen für soziales Reisen liegen.

„Diese Übernahme verschafft Staynex genau das, was der Markt derzeit benötigt: stärkere Dynamik, eine fundiertere Infrastruktur und praktischen Nutzen im Vorfeld unserer nächsten wichtigen Meilensteine. Sleap hat eine herausragende Buchungstechnologie entwickelt und sich in Europa eine beachtliche Glaubwürdigkeit erarbeitet. Die Integration ihrer Plattform und ihres Teams in Staynex im Vorfeld unseres TGE und der Börsennotierung stärkt die Grundlage des STAY-Ökosystems erheblich“, sagte Yuen Ho Wong, CEO und Gründer der Staynex Group.

Die integrierte Plattform bietet eine preisgekrönte Buchungsinfrastruktur, die auf die tatsächliche Reisennachfrage abgestimmt ist, STAY-Prämien für Buchungsaktivitäten zur Steigerung des Nutzwerts der Token, KI-gestützte Reisesuche und -buchung für ein reibungsloseres Nutzererlebnis, soziale Mitgliedschaftsfunktionen mit Schwerpunkt auf Community, Zugang und Interaktion sowie Zahlungsoptionen in Kryptowährung und Fiat-Währung für weltweite Reisen.

Das Ziel ist eine Expansion in Europa und eine gesteigerte Marktglaubwürdigkeit durch die Technologie und Partnerschaften von Sleap, verbunden mit einem überzeugenderen Argumentationskatalog vor dem TGE, der auf der Produktreife und der Akzeptanz bei den Verbrauchern basiert. (EU-Startups/mc/hfu)

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