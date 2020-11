Swiss Startup Group richtet sich für die Zukunft neu aus

Über die Swiss Startup Group

Wir sind die führende Schweizer Venture-Plattform mit Büros in Zürich, Lausanne und Bern. Als privates finanzierten Gruppe sind wir zu einem der aktivsten Frühphasen-Investoren der Schweiz geworden. Wir suchen Möglichkeiten, die vielversprechendsten Ideen zu finden und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Gemeinsam mit privaten und institutionellen Anlegern investieren wir in der Schweiz, in Europa und in den USA. www.swissstartupgroup.com