Swiss Venture Club beruft vier Vorstandmitglieder und zieht in den Bernapark

Gümligen – Der Swiss Venture Club (SVC) hat vier neue Vorstandmitglieder erhalten. Der Vorstand wird mit drei neuen Mitgliedern besetzt und eine Person gibt ihr Comeback. Das Präsidium des KMU-Netzwerks bleibt aber weiterhin unbesetzt.

Wie der SVC mitteilte, wählte die Mitgliederversammlung mit Judith Bellaiche, Kris Vietze und Thomas Sommerhalder drei neue Persönlichkeiten in den Vorstand. Und mit Beat Brechbühl gebe ein alter Bekannter sein Comeback im Vorstandsgremium.

Als Vorstandsmitglieder zurückgetreten sind den Angaben zufolge die Unternehmerin Nicole Herzog und der ehemalige Präsident Andreas Gerber.

Baumgartner bekleidet Präsidium weiter

Der SVC ist seit Ende 2023 auf der Suche nach einem neuen Präsidenten. Seither übt Vizepräsident Hans Baumgartner das Amt aus – und wird es auch bis auf Weiteres tun. Es gebe «vorerst keine Veränderung» an der Spitze des SVC, hiess es in dem Communiqué. Baumgartner sei für eine weitere Amtszeit von zwei Jahren wiedergewählt worden und bleibe für die Geschäfte verantwortlich. «Bis eine neue Person ins Präsidium berufen wird», so die Mitteilung abschliessend.

Spannende Synergien im Bernapark in Deisswil

Zudem wurde an der Mitgliederversammlung mitgeteilt, dass das Kernteam des SVC per Januar 2025 umzieht. Der neue Standort der Geschäftsstelle im ZID (Zentrum für Innovation & Digitalisierung) im Bernapark bietet neben attraktiven Büros auch interessante Perspektiven für das KMU-Netzwerk. (mc/pg)