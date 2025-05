Coface: Herausforderung für Schweizer Unternehmen – Neue Spielregeln im globalen Handel

Schweizer Unternehmen, Grossunternehmen wie KMUs gleichermassen, sehen sich im internationalen Handel mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die sich zunehmend aus geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten ergeben. Weltweit im Kredit- und Risikomanagement führend und seit 1995 in der Schweiz ansässig, unterstützt Coface Firmen dabei, sich in einem solch unsicheren und volatilen Umfeld zurechtzufinden, neu auszurichten und zu wachsen.

Seit Jahren muss sich besonders die exportorientierte Schweizer Wirtschaft angesichts zunehmender Handelsunsicherheit und Planungsrisiken durch eine hohe Anpassungsfähigkeit beweisen. Die Verlagerung globaler Lieferketten oder wachsende Währungsrisiken verbunden mit einem zunehmenden Wettbewerbsdruck gehören zu den mannigfachen Herausforderungen. Die anhaltende Verunsicherung betreffend der Zollpolitik der US-Administration wirkt zusätzlich wie ein Katalysator für strukturelle Veränderungen in der internationalen Ausrichtung Schweizer Unternehmen. Nach dem Motto „Let’s go East“ gewinnen vor allem asiatische Märkte an Attraktivität. Doch bevor man sich Firmen auf unbekanntes Terrain begeben, sind sie gut beraten, sich umfassend abzusichern.

Kenne deinen Geschäftspartner!

KYC – Know your customer ist ein unverzichtbarer Prozess in der Finanz- und Geschäftswelt zur genauen Identifizierung von Neukunden. Um unliebsame und teure Auslandsabenteuer zu vermeiden, gilt es, diese Sorgfalt nach dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ auch auf die Wahl von Geschäfts- und Handelspartnern hinsichtlich deren Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit anzuwenden. Mit 160 Länderbewertungen, die auf makroökonomischen, finanziellen und politischen Daten basieren, bietet Coface eine Schätzung des durchschnittlichen Kreditrisikos der Unternehmen eines Landes. Mit Hilfe solcher Informationen können sich Unternehmen fundierte Grundlagen hinsichtlich der Einschätzung von Chancen und Risiken im Zusammenhang mit potenziellen Geschäftsbeziehungen verschaffen.

Absicherung durch „Rundum-Sorglos-Paket“

Denn, Märkte wie China oder Indien bieten zwar spannende Potenziale, können aber auf der anderen Seite auch neue und neuartige Risiken mit sich bringen. Betrug, Kreditrisiken, unzuverlässige Geschäftspartner oder Insolvenzen können die Liquidität des eigenen Unternehmens erheblich beeinträchtigen und so selbst das angestammte Geschäft beispielsweise im Heimmarkt in Mitleidenschaft ziehen. Ein externer Dienstleister wie Coface mit seinen Spezialisten in der Risikoprüfung, einer globaler Reichweite und Kenntnisse lokaler Gegebenheiten kann hier umfassende Lösungen zur Absicherung der Geschäfte im In- wie auch im Ausland anbieten, die sich von Wirtschaftsauskünften über eine Warenkreditversicherung, der Absicherung von Projektgeschäften bis hin zu Inkasso-Dienstleistungen erstrecken. Im Bereich Business Information und Intelligence kombiniert Coface die verfügbaren Geschäftsinformationen aus aller Welt mit Analysen aus seinem Kreditversicherungsgeschäft. 600 Experten reichern die Daten mit strategischen, einzigartigen und manchmal vertraulichen Informationen an. So gewinnen Kunden wertvolle Erkenntnisse und können besser entscheiden, mit welchen Unternehmen sie zu welchen Bedingungen ins Geschäft kommen. Sollte ein Inkassoverfahren unumgänglich werden, so kann das Coface Spezialisten-Team ausstehende Beträge sowohl in der Schweiz als auch in 200 Ländern eintreiben, während das lokale Team den gesamten Prozess koordiniert und den Kunden über den Verlauf des Verfahrens auf dem Laufenden hält. (Coface/mc/ps)