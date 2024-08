SwissFortress: Verbesserung der Krypto-Erfahrung durch lesbare Wallet-Adressen

Baar – SwissFortress kündigte die Einführung des Fortress Coins (FC) an, der das globale Send-to-Name (StN)-System unterstützt und eine benutzerfreundlichere und sicherere Möglichkeit zur Navigation im dezentralen Web schafft.

0,4 % aller Krypto-Nutzer haben in den letzten Jahren ihre Domain mit Unstoppable Domains beansprucht. Der Grund dafür ist nicht mangelnde Nachfrage, sondern eine schlechte Benutzererfahrung und mangelnde Sicherheit, da jeder das Guthaben und die Transaktionen des Benutzers einfach durch Kenntnis seines Namens einsehen kann. Es scheint, dass weder Unstoppable Domains, friend.tech noch Mastercard Crypto Credential den Mainstream erreicht haben, weil es einen grundlegenden Mangel an Privatsphäre gibt.

Stellen Sie sich vor, Sie verwenden Spitznamen anstelle komplexer alphanumerischer Adressen, um Kryptowährungen zu senden und zu empfangen. Dies ist die Stärke des FortressNameTM StN-Systems, das ähnlich leistungsstark wie Web-Domains sein wird und nicht nur als Zahlungsgateway in der kommenden neuen Finanzwelt dient, sondern eine völlig neue Art der Interaktion mit dem Web3-Ökosystem darstellt. FC treibt das Send-to-Name-System an und macht Kryptowährungen für alle zugänglich, nicht nur für Tech-Experten.

„FortressNames sind die neuen digitalen Immobilien von Web3. So wie der Besitz von Eigentum Ihnen eine Adresse verleiht, sind FortressNames im Gegensatz zu NFTs von echtem Nutzen und bieten Benutzern eine eindeutige Kennung für nahtlose Kryptotransaktionen, den Besitz digitaler Vermögenswerte und SSI“, so Michal ‚Mehow‘ Popieszalski, Mitbegründer und Präsident von SwissFortress. “Es ist an der Zeit, Ihren Anspruch in der digitalen Welt geltend zu machen.“

Lösung zum Patent angemeldet

FC bietet einen überzeugenden Vorteil gegenüber anderen Kryptowährungen. Es untermauert das SwissFortress Send-to-Name-System, eine zum Patent angemeldete Lösung, die im Gegensatz zu bestehenden Optionen wie Unstoppable Domains oder ENS durch Kryptographie auf jeder Kette vollständige Privatsphäre gewährleistet. Sie verwendet kryptographische Einweg-Beweise, um für jedes Gegenparteipaar einzigartige Empfangsadressenräume zu generieren. Diese dezentrale Send-to-Methode stellt sicher, dass jeder Wallet-Name weltweit einzigartig ist, verhindert Verwechslungen und schützt die Benutzeridentitäten, indem sie die Benutzeridentitäten verifiziert und gleichzeitig die Privatsphäre wahrt.

Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die Benutzerdaten speichern und Adressen zentral empfangen, verwendet oder benötigt StN von SwissFortress keine personenbezogenen Daten (PID), um zu funktionieren und Adressen zu empfangen. Die Berechnung ist vollständig dezentralisiert, wodurch Sicherheitsrisiken minimiert werden. Bei SwissFortress gibt es keine Datenbank mit Empfangsadressen, die Wallets wissen nur, wie sie die richtigen Adressen selbst berechnen können. Zelle und PayPal bieten zwar Komfort, aber es fehlt ihnen die Kontrolle und der Datenschutz eines dezentralen Systems. FC stärkt die Nutzer durch SwissFortress, indem sichergestellt wird, dass keine zentrale Behörde ihre Transaktionen blockieren kann, und bietet ihnen so eine bessere Kontrolle über ihre Finanzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Apps speichert FC keine Benutzerdaten, wodurch das Risiko von Datenschutzverletzungen ausgeschlossen wird. Außerdem vereinfacht die Send-to-Name-Funktion Überweisungen, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen.

SwissFortress ist im Testnetz der wichtigsten Blockchains, einschliesslich BTC-, BCH-, ETH-, Casper- und ERC-20-Token, einsatzbereit. Mit FC und dem SwissFortress-Send-to-Name-System steht die Welt der Kryptowährungen vor einem Wandel, bei dem Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz mit sicheren und effizienten Finanztransaktionen Hand in Hand gehen. SwissFortress plant, im September 2024 live zu gehen, wobei die Beta-Version jetzt verfügbar ist. (SwissFortress/mc/hfu)