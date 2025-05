Tenity und Deloitte kündigen Scale-up Launchpad 2025 an

Zürich – Deloitte, ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen, und Tenity, ein globales Innovations-Ökosystem und Frühphasen-Investor, haben das Scale-up Launchpad 2025 angekündigt, ein exklusives dreitägiges persönliches Programm, das darauf abzielt, wachstumsstarke Scale-ups in neue Märkte zu bringen, strategische Partnerschaften zu fördern und Finanzierungen zu sichern.

«Unsere Erfahrung zeigt, dass in der heutigen herausfordernden Finanzierungslandschaft jede Anstrengung, die organisatorischen Prozesse zu professionalisieren und eine messerscharfe Strategie und einen Umsetzungsplan zu definieren, einen Wettbewerbsvorteil für Scale-ups darstellt, um Marktunsicherheiten zu navigieren und wichtige Investitionen anzuziehen.» Petar Angelov, Leiter Emerging Growth Companies bei Deloitte Schweiz.

Das Scale-up Launchpad findet vom 24. bis 26. Juni 2025 in Zürich statt und bringt hochkarätige Berater, Unternehmensführer und Investoren zusammen, um ehrgeizige Unternehmen durch die Komplexität der internationalen Expansion und operativen Skalierbarkeit zu führen. Bewerbungen für dieses Programm, das sich an Scale-ups aus dem Finanzdienstleistungssektor richtet, einschliesslich Fintech, Insurtech, AI, SaaS und Cybersecurity, sind ab sofort möglich.

Die Teilnehmer profitieren von massgeschneiderten Mentoren-Sitzungen, Workshops zu regulatorischen Fragen und zur Einhaltung von Vorschriften, Sitzungen zur Mittelbeschaffung und Marktexpansion sowie strategischen Networking-Möglichkeiten mit wichtigen Akteuren der Finanzdienstleistungsbranche. Das Programm gipfelt in einem Demo Day, an dem ausgewählte Scale-ups ihre Lösungen einem ausgewählten Publikum von Unternehmen und Investoren vorstellen.

«Das Scale-up Launchpad verkörpert Tenitys Mission, die Zukunft des Finanzwesens zu beschleunigen, indem wir die vielversprechendsten Gründer mit führenden Branchenakteuren zusammenbringen», sagte Andreas Iten, CEO und Mitgründer von Tenity. «Gemeinsam mit Deloitte bieten wir eine Plattform, auf der sich Scale-ups ihren realen Herausforderungen stellen können und gezielte Unterstützung erhalten, um ihr Wachstum voranzutreiben.»

Warum am Scale-up Launchpad teilnehmen?

Für Startups:

Experten: Praktische Einblicke von hochkarätigen Beratern, Unternehmensführern und anderen Gründern.

Netzwerk: Bedeutsame Verbindungen mit Unternehmenspartnern, Investoren und Gleichgesinnten.

Demo-Tag: Präsentation vor einem ausgewählten Publikum von Investoren und Unternehmen.

Umsetzbares Feedback: Handlungsorientiertes Feedback, das auf die jeweilige Skalierungsphase zugeschnitten ist.

Keine Kosten: Eine vollständig gesponserte Veranstaltung, die direkten Zugang zu Branchenführern und Fachleuten bietet.

Für Unternehmen:

Zugang zu den besten Scale-ups: Kontakt zu vielversprechenden Scale-ups, die an bahnbrechenden Lösungen in Ihrer Branche arbeiten.

Innovation durch Marktforschung: Einblicke in neue Trends und Technologien durch direkte Interaktion mit Gründern.

Markenpositionierung und Vordenkerrolle: Gelegenheit zur Präsentation von Fachwissen und zur Veranstaltung von Diskussionen.

Entdeckung strategischer Partnerschaften und M&A-Aussichten: Identifizierung von Kooperations- oder Investitionsmöglichkeiten.

Das Programm richtet sich an wachstumsstarke Scale-up-Unternehmen, die nachweislich in der Finanzdienstleistungsbranche oder in einem angrenzenden Bereich tätig sind. Die Unternehmen sollten eine internationale Expansion anstreben und ihre Marktposition stärken wollen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tenity.com/programs/tenity-scaleup-launchpad

Um sich zu bewerben, besuchen Sie: https://airtable.com/appAnaiuyF702wxFz/pagv9XQf3rnFCXYVX/form