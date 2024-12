Tenity und Ripple arbeiten zusammen

Zürich – Tenity, das globale Innovationsökosystem und Frühphaseninvestor, vertieft seinen Fokus auf dezentrale Finanzen (DeFi) durch seinen Incubation Fund II. Dieser unterstützt neue innovative Projekte, die Blockchain-basierte Lösungen auf dem XRP Ledger (XRPL) aufbauen. Tenity heisst Ripple als neuen globalen strategischen Partner und Limited Partner im Tenity Inc. Fund II willkommen.

Mit Unterstützung von Investitionen von UBS, SIX Group, Julius Bär, Generali’s House of InsurTech Switzerland und jetzt Ripple als strategischem Partner befähigt Tenity Startups, wirkungsvolle Lösungen in der Blockchain- und Finanztechnologie zu entwickeln.

Das XRP Ledger (XRPL) ist eine dezentralisierte, energieeffiziente Blockchain mit nativen Funktionen wie einem dezentralisierten Austausch (DEX), Tokenisierungsunterstützung, Treuhand und mehr. Mit über einem Jahrzehnt bewährter Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und null Sicherheitsverletzungen hat das XRPL Finanzanwendungsfälle wie globale Zahlungen, die Verwahrung digitaler Vermögenswerte, die Tokenisierung realer Vermögenswerte und institutionelle DeFi vorangetrieben.

„Wir glauben, dass dezentrale Finanzdienstleistungen die Zukunft der Finanzdienstleistungen neu gestalten, indem sie zugänglichere, effizientere und innovativere Lösungen bieten“, sagte Andreas Iten, CEO und Mitbegründer von Tenity. “Indem wir Startups in die Lage versetzen, diesen Wandel voranzutreiben, wollen wir die Entwicklung von Technologien beschleunigen, die reale Herausforderungen lösen und die Funktionsweise von Finanzsystemen weltweit neu definieren können.“

Seit April 2023 leitet Tenity zusammen mit seinem Partner Ripple Accelerator-Programme, die sich speziell an Start-ups richten, die skalierbare Lösungen auf dem XRP Ledger entwickeln. Im Rahmen dieser Bemühungen wurden weltweit 29 Startups unterstützt, wobei über 200 Bewerbungen eingingen, und Unternehmen in der Frühphase bei der Entwicklung bahnbrechender Anwendungsfälle in den Bereichen DeFi, Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA) und Zahlungen unterstützt. Das Engagement von Ripple zur Förderung von Finanzinnovationen durch die Unterstützung von Startups in der Frühphase und die Zusammenarbeit mit aufstrebenden Fintech-Ökosystemen steht in engem Zusammenhang mit dem Engagement von Tenity für Innovation und Wachstum.

Der Tenity Inc Fund II investiert im Rahmen seiner Accelerator-Programme in Zürich, Singapur und Tallinn in den breiteren Fintech- und Insurtech-Bereich in der Pre-Seed- und Seed-Phase. Der Fonds strebt an, der erste institutionelle Investor in ein Startup zu sein, der das Team mit Finanzmitteln, praktischer Unterstützung und einem Netzwerk versorgt. Für seine LPs bietet der Fonds sowohl eine strategische als auch eine finanzielle Rendite. Tenity baut ein grosses Portfolio mit breiter Marktabdeckung auf, das alle Teilsegmente von Fintech und Insurtech abdeckt. Es bietet Investoren eine einzigartige Gelegenheit, sich an Innovationen in der Frühphase zu beteiligen, die einen hohen potenziellen Einfluss auf die Finanzindustrie haben.

Durch die Ausweitung der Unterstützung für Projekte auf dem XRP-Ledger stärkt Tenity seine Position als führender Knotenpunkt für DeFi-Innovationen und ermöglicht es Unternehmen in der Frühphase, ihre Lösungen zu skalieren und die Zukunft des Finanzwesens zu verändern. (Tenity/mc/hfu)