The Trip Boutique schliesst Seed Finanzierungsrunde ab

Zürich – Das Schweizer travel tech-Startup The Trip Boutique, das sich auf KI-basierte Personalisierung von Reiseerlebnissen fokussiert, schliesst seine erste Finanzierungsrunde mit namhaften Investoren ab und stellt seinen neuen Aufsichtsrat vor.

Die Runde wurde von Peter H. Müller, Gründer des Start Angels Networks (SAN), angeführt unter Beteiligung von renommierten Angel Investoren von der Reise- und Tourismusbranche, wie unter anderem:

Samih Sawiris, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Orascom Development Holding und Hauptaktionär der deutschen Reiseunternehmen FTI Reisen und Raiffeisen Touristik Gruppe;

Susanna Lemann, Gründerin des Luxus Reisegesellschaft Matueté und Vorstandsdirektorin bei der Lemann Foundation sowie der Roger Federer Foundation;

Elisabeth Stevens, ehemalige Direktorin bei Booking.com.

Leman und Stevens werden ebenso Mitglieder des Verwaltungsrates. Samih Sawiris sagt: “The Trip Boutique hat eine zukunftsorientierte Vision, die eine klare Marktlücke füllt. Ich glaube, dass dieses Team das Talent und das Geschick dazu hat, das Unternehmen auf das nächste Level zu bringen”.

Kombination von KI und Expertenwissen

Das 2017 gegründete Startup The Trip Boutique, welches Büros in Zürich und Kiew hat, ist eine moderne Plattform für Reiseberatung, die Technologie einsetzt, um die Art und Weise wie wir reisen zu verbessern. Mit einer innovativen Kombination von künstlicher Intelligenz und Expertenwissen hat The Trip Boutique ein Reihe von Tools und eine Technologie entwickelt, um die Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Aktivitäten, Attraktionen und Erlebnisse in einem Reiseziel zu identifizieren, die am besten zu den Interessen, dem Lebensstil und dem Geschmack jedes/r Kunden/in passen. Reisende erhalten einen auf ihre Person abgestimmten, buchbaren Reiseplan, so dass sie den Luxus einer persönlichen Reiseberatung zu einem erschwinglichen Preis geniessen können.

2019 wurde The Trip Boutique vom Hospitality Technology Forum Switzerland als „Most Promising Swiss Startup“ und vom World Tourism Forum Lucerne in einem internationalen Wettbewerb in der Kategorie „Destination“ als „Most Innovative Travel Start-up“ gekürt. The Trip Boutique klassifizierte sich auch als eines der Top 3 Startups beim „Best Travel Technology Award“ des Travel Industry Club Germany (TIC). Im letzten Jahr konnte die Firma auch etablierte Akteure der Branche für sich gewinnen und erfolgreiche Partnerschaften für Pilotprojekte eingehen. (mc/pg)

