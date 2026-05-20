Thule expandiert durch die Übernahme der curli AG auf dem Markt für Hundetransport-Lösungen

Hünenberg – Die schwedische Thule Group übernimmt die in der Schweiz ansässige Curli AG. In den letzten zehn Jahren hat sich Curli eine führende Position im Bereich hochwertiger Hundegeschirre erarbeitet, die in rund 60 Ländern verkauft werden. Das Produktangebot ergänzt Thules aktuelles Sortiment für den sicheren Hundetransport im Auto und auf dem Fahrrad. Der Umsatz von Curli belief sich im Jahr 2025 auf 6,4 Mio. Franken.

Der anfängliche Kaufpreis beläuft sich auf 10,1 Millionen Franken auf bargeld- und schuldenfreier Basis und entspricht dem 7-fachen des EBIT von Curli für das Jahr 2025. Ein zusätzlicher Kaufpreis von bis zu 6,8 Millionen Franken wird auf Basis der Finanzergebnisse für 2026 und bis Juni 2027 gezahlt.

Produkte für den Hundetransport gehören zu Thules am schnellsten wachsenden Produktkategorien. Seit der Einführung seines ersten Produkts für den Hundetransport im Jahr 2024, der crashgetesteten Thule Allax Hundebox, hat Thule mehrere Produkte für den sicheren Transport von Hunden im Auto und auf dem Fahrrad auf den Markt gebracht, die alle gut angenommen wurden.

Curli wurde 2010 von Mark Zimmerman und Roland Primus gegründet. Als erfahrene Bergsteiger mit umfassendem Wissen über Geschirre begannen sie, Produkte zu entwickeln, um Hunde sicher in die Berge und später auch in andere Umgebungen mitzunehmen. Die Hundegeschirre von Curli sind auf einfache Handhabung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt, und Curli ist heute weltweit führend im Premium-Segment, insbesondere bei Geschirren im Westenstil für kleinere Hunde.

Die Übernahme ergänzt das aktuelle Produktangebot von Thule, und die Produkte werden im Laufe der Zeit unter der Marke Thule integriert. Geschirre für grössere Hunde werden bereits im Herbst 2026 unter der Marke Thule auf den Markt kommen. Die Übernahme von Curli schafft zudem eine Grundlage für die weitere Entwicklung von Zubehör für den Hundetransport sowie Möglichkeiten für Synergien in Form eines erweiterten Vertriebs der Hundeprodukte von Thule.

«Als Geschäftsführer geht meine Verantwortung über unsere Produkte hinaus. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass der von uns geschaffene Mehrwert allen Beteiligten zugutekommt: unseren Kunden, Vertriebspartnern, Mitarbeitern und Produktionsmitarbeitern. Meine oberste Priorität ist es, die langfristige Zukunft von curli zu sichern. Deshalb haben wir uns entschlossen, uns der Thule Group anzuschliessen», sagt Curli-CEO Roland Primus zur Übernahme. Er und Mark Zimmerman und Roland Primus werden ihre derzeitigen Funktionen als Teil von Thule weiterhin ausüben. (pd/hzi/pg)