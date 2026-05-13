Sue Putallaz, CEO und Co-Founder MobyFly S.A., im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Madame Putallaz, Sie haben MobyFly 2020 zusammen mit Anders Bringdal und Ricardo Bencatel gegründet. Wie kamen Sie dazu, mit einem Windsurf-Weltmeister und einem Flugsteuerungsexperten gemeinsam emissionsfreie Tragflügelboote bauen zu wollen?

Sue Putallaz: Ich habe immer geglaubt, dass Technologie – wenn sie richtig eingesetzt wird – ein mächtiger Hebel für Nachhaltigkeit ist. Als ich Anders traf – er leitete damals SeaBubbles – kamen wir schnell zu derselben Schlussfolgerung: Das Modell hatte nur eine begrenzte Reichweite. Die eigentliche Einschränkung war die Skalierbarkeit. Damit Foil-Technologie wirklich nützlich sein konnte, musste sie dem Massenverkehr dienen und durfte nicht auf kleine Wassertaxis beschränkt bleiben.

Aber dorthin zu gelangen erfordert, Hochleistungs-Wettkampftechnologie mit den harten Anforderungen des öffentlichen Verkehrs zu vereinen. Anders bringt diese Wettbewerbs-DNA mit – das Gespür eines Weltmeisters für Wasser und das Verhalten von Fahrzeugen. Ricardo bringt Flugsteuerungstechnik auf Luftfahrt-Niveau ein, denn die Stabilisierung eines Hydrofoils in Echtzeit ist eher mit der Luftfahrt als mit dem klassischen Schiffbau vergleichbar. Thomas brachte etwas ein, worin die beiden anderen keine tiefgehende Expertise hatten: territoriale Verkehrsplanung, Zertifizierung sowie die Zusammenarbeit mit Gemeinden und öffentlichen Behörden – eine Dimension, von der wir von Anfang an wussten, dass sie entscheidend sein würde. Meine Rolle bestand darin, alles zusammenzuführen – die unternehmerische Vision, die kommerzielle Strategie und die Markteinführung.

MobyFly entwickelt elektrische Hydrofoil-Boote, die dank Tragflächen über dem Wasser «fliegen». Können Sie uns das Grundprinzip erklären?

Das Prinzip ist in seiner Logik einfach und in seiner Wirkung bemerkenswert. Unsere Boote sind mit Unterwasserflügeln – sogenannten Foils – ausgestattet, die unter dem Rumpf montiert sind. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit entfalten sich diese Flügel und heben den Rumpf aus dem Wasser heraus. Sobald der Rumpf keinen Kontakt mehr mit der Wasseroberfläche hat, wird der Widerstand drastisch reduziert. Genau das macht die Hydrofoil-Technologie so energieeffizient: Anstatt gegen das Wasser anzukämpfen, gleitet das Boot gewissermassen darüber hinweg.

Die Foil-Technologie ist direkt vom America’s Cup inspiriert – den schnellsten Segelbooten der Welt. Was genau haben Sie von dort übernommen, und was mussten Sie für den Passagierbetrieb komplett neu entwickeln?

Unser Know-how stammt direkt aus dem America’s Cup – den schnellsten Segelbooten der Welt. Doch der Kontext ist völlig anders: Wir haben diese Segel-Expertise übernommen und für elektrisch angetriebene Passagierschiffe angepasst. Das Herzstück unserer Innovation ist das einziehbare Foil-System – unser eigenes patentiertes Design. Es löst ein Problem, das den Einsatz von Hydrofoils im Transportbereich lange eingeschränkt hat: die Zugänglichkeit. Mit unserem System können Betreiber in nahezu jedem Hafen anlegen, selbst bei nur 60 cm Wassertiefe, und die Foils einfach warten. Das ist entscheidend, denn das Foil ist das Herzstück der Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz des Fahrzeugs – es ermöglicht uns, über der Wasseroberfläche zu «fliegen», den Widerstand drastisch zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Wenn die Wartung komplex ist oder spezielle Infrastruktur erfordert, bricht die Wirtschaftlichkeit des täglichen Betriebs schnell zusammen.

«Unser Know-how stammt direkt aus dem America’s Cup – den schnellsten Segelbooten der Welt. Doch der Kontext ist völlig anders.»

Sue Putallaz, CEO und Co-Founder MobyFly S.A.

Die Flugsteuerungssoftware ist der Bereich, in dem unsere Herkunft aus dem Hochleistungssegeln am deutlichsten wird. Doch wir haben sie weit über ihren Ursprung im Wettkampfsport hinaus weiterentwickelt: Sie steuert heute nicht nur das Foilen, sondern das gesamte Fahrzeug, indem sie Navigation, Stabilität und Betriebsführung in einem einzigen System integriert, das auf Zuverlässigkeit nach Zertifizierungsstandards ausgelegt ist. Es handelt sich um eine deutlich umfassendere Softwarelösung als alles, was im Rennsport erforderlich ist. Und die Grundlage von allem: ein vollständig elektrischer Antrieb. Null Emissionen, nahezu geräuschloser Betrieb – unverzichtbar, wenn man urbane Uferzonen und geschützte Seen bedient.

Warum verbraucht ein Boot auf Foils so viel weniger Energie als eine herkömmliche Fähre? Was passiert, wenn der Rumpf das Wasser nicht mehr berührt?

Eine herkömmliche Fähre verbraucht enorme Energie, um gegen die Dichte des Wassers anzukämpfen. In dem Moment, in dem unser Boot abhebt und sich der Rumpf von der Wasseroberfläche löst, wird dieser Widerstand deutlich reduziert. Nur die Foils bleiben noch eingetaucht – mit einer minimalen Querschnittsfläche. In Kombination mit einem vollständig elektrischen Antrieb führt das zu einem Energieverbrauch, der bis zu 80 % unter dem einer vergleichbaren Diesel-Fähre liegt. Das ist keine schrittweise Verbesserung – es ist ein grundlegender Wandel in der Funktionsweise des maritimen Transports.

Sie setzen sowohl auf Elektro- als auch auf Wasserstoffantrieb. Welche Technologie wird sich im kommerziellen Fährbetrieb langfristig durchsetzen – und warum?

Für unsere ersten kommerziellen Schiffe konzentrieren wir uns vollständig auf den elektrischen Antrieb. Er ist die ausgereifteste Technologie, im Betrieb am kosteneffizientesten und für die überwiegende Mehrheit der von uns anvisierten Routen die richtige Lösung. Wasserstoff ist eine Technologie, die wir genau beobachten – insbesondere für unser grösseres Modell MBFY-L, das für eine Wasserstoffreichweite von 400 km ausgelegt ist. Wir werden sie integrieren, sobald das entsprechende Ökosystem – also Produktion, Verteilung und Infrastruktur – ausreichend entwickelt ist, um einen wirklich skalierbaren Einsatz zu ermöglichen.

«Für unsere ersten kommerziellen Schiffe konzentrieren wir uns vollständig auf den elektrischen Antrieb. Er ist die ausgereifteste Technologie, im Betrieb am kosteneffizientesten und für die überwiegende Mehrheit der von uns anvisierten Routen die richtige Lösung.»

Wie gross sind die Batterien, wie lange dauert ein Ladevorgang – und reicht die Reichweite für eine typische Linienroute ohne Zwischenstopp?

Eine Ladung von 20 % auf 80 % dauert bei unserem MBFY-10-Prototypen unter 40 Minuten. Unsere Boote erreichen eine elektrische Reichweite von über 100 km – mehr als ausreichend, um den Genfersee ohne Zwischenstopp zu überqueren. Für die Kurz- und Mittelstrecken auf Seen und Küsten, die den Kern unseres Zielmarkts ausmachen, ist diese Reichweite vollkommen ausreichend.

Ihre Roadmap sieht drei Entwicklungsstufen vor – können Sie uns diese näher vorstellen?

Unser Ansatz ist bewusst und schrittweise aufgebaut. Wir haben mit dem MBFY-10 begonnen, unserem Demonstrationsprototyp für 12 Passagiere. Derzeit bauen wir die Vorserie des MBFY-S, ein kommerzielles Schiff für 12 bis 20 Passagiere, das noch dieses Jahr ausgeliefert wird. Die dritte Stufe ist der MBFY-M, der 60 bis 120 Passagiere befördern kann. Dieses Schiff wird uns vollständig im Markt für hochvolumige Fährverbindungen positionieren.

Der Prototyp MBFY-10 ist seit Dezember 2022 im Einsatz. Welche Performance wurde in den Testjahren erzielt?

Der MBFY-10 ist weit über seine ursprüngliche Rolle als Prototyp hinausgewachsen. Er ist zu einem voll funktionsfähigen Demonstrator geworden: über 450 Fahrten wurden absolviert, mehr als 3.000 km zurückgelegt. Er hat es uns ermöglicht, unsere Kerntechnologie zu validieren, unsere Flugsteuerungssoftware zu verfeinern und reale Betriebsdaten zu sammeln, die unser F&E-Programm unterstützen. Unsere ersten kommerziellen Einheiten werden auf dieser Grundlage gebaut.

Wo lagen die grössten Herausforderungen?

Die zentrale Herausforderung bestand darin, Technologie aus dem Hochleistungssport in den zertifizierten Passagiertransport zu übertragen. Wir haben Segler und Ingenieure aus der America’s Cup zusammengebracht und sie gebeten, ihr Fachwissen auf den öffentlichen Verkehr anzuwenden. Es ist ein wenig so, als würde man ein Formel-1-Team bitten, einen Bus zu entwerfen. Die Leistungsanforderungen, regulatorischen Rahmenbedingungen und Zertifizierungsstandards sind grundlegend verschieden. Hilfreich war, dass der Klimadruck viele Denkweisen verändert hat. Behörden sind heute eher bereit, disruptive Lösungen wie unsere zu prüfen.

«Wir haben Segler und Ingenieure aus der America’s Cup zusammengebracht und sie gebeten, ihr Fachwissen auf den öffentlichen Verkehr anzuwenden. Es ist ein wenig so, als würde man ein Formel-1-Team bitten, einen Bus zu entwerfen.»

Der kommerzielle Start wurde mehrfach verschoben. Was waren die Gründe?

Die Pandemie hatte – wie in der gesamten Branche – einen spürbaren Einfluss auf unseren Zeitplan. Darüber hinaus erforderte die Beschaffung des notwendigen Kapitals für unsere Entwicklung Zeit und anhaltenden Einsatz. Dieses Kapitel liegt hinter uns. Im Jahr 2025 haben wir unsere Series A in Höhe von 10,1 Millionen CHF abgeschlossen, mit starker Unterstützung von Crédit Mutuel Impact. Diese Finanzierung gibt uns die Mittel, unsere Ambitionen umzusetzen, sowie die finanzielle Stabilität, die ein kommerzieller Markteintritt erfordert.

Welcher Markt ist für MobyFly in den nächsten Jahren nach realistisch betrachtet der wichtigste?

Wir zielen sowohl auf See- als auch auf Schifffahrtsrouten ab und arbeiten sowohl mit privaten Betreibern als auch mit öffentlichen Verkehrsbehörden zusammen. Das sind zwei unterschiedliche, aber sich ergänzende Gespräche. Betreiber wollen ihre Betriebskosten senken; Behörden suchen nachhaltige, skalierbare Mobilitätslösungen. MobyFly beantwortet beides.

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