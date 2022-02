Unternehmensgründung: Wie Sie Ihre Marke zum Leben erwecken

New York – Ein Unternehmen zu gründen ist relativ einfach und doch muss alles gut durchdacht und geplant sein. Was möchte ich produzieren oder dem zukünftigen Kunden anbieten? Die aktuelle Marktsituation muss genauestens erforscht werden. Unternehmen ist nicht gleich Unternehmen. Welche Rechtsform soll das gewählte Unternehmen haben, wie viele Angestellte und wer ist Geschäftsführer des Unternehmens. Wie sieht die Finanzierung aus und wo liegen die größten Risiken? Was soll den zukünftigen Verbraucher auf das Unternehmen aufmerksam machen?

Beratung vor und beim Behördengang ist sehr von Vorteil.

Die Bedeutung der Unternehmensmarke

An der Unternehmensmarke sollte das Unternehmen sofort erkannt werden. Das bedeutet, dass die Marke des Unternehmens aussagekräftig ist und gleichzeitig Wiedererkennungswert hat. Jedermann sollte, wenn das Markenlabel gesehen wird, sofort wissen, worum es geht. Tailor Brands hilft bei der Findung eines Markenlabels und gibt mit Stichworten viele verschiedene Labels zur Auswahl. Danach muss nur noch das ansprechende Design gewählt werden. Das Markenlabel ist das Aushängeschild eines Unternehmens. Dadurch wird eine Marke erst zu einer Marke.

Der Weg in die Selbständigkeit ist ein großer Schritt

Ist die Entscheidung, ein Unternehmen zu gründen, erst einmal gefallen, sollte die Prüfung der Geschäftsidee folgen. Dazu gehört alles rund um das Produkt. Wie sehen Angebot und Nachfrage aus, eine Marketingkampagne muss erstellt werden. Weiters sollte die Finanzierung geklärt werden und ein Plan für das Unternehmen erstellt werden. Sind Mitarbeiter nötig, wenn ja wie viele. Danach müssen alle Formalitäten erledigt werden. Der Behördengang ist notwendig. Dabei ist es niemals schlecht, sich professionell beraten zu lassen. Wie schon zuvor erwähnt, sollte das neu gegründete Unternehmen ein aussagekräftiges Markenlabel vorweisen, das man gegebenenfalls patentrechtlich schützen sollte.

Entrepreneurship oder Unternehmertum: was bedeutet das?

Mit der Gründung eines Unternehmens ist man der Leiter dieses neugegründeten Unternehmens. Ist es der Plan selbst Geschäftsführer zu sein oder will man jemand als Geschäftsführer einsetzen? Wie viele Angestellte oder Mitarbeiter werden benötigt? Das Unternehmen bekannt und gleichzeitig erfolgreich zu machen, ist oberstes Ziel eines jeden Unternehmensgründers. Man braucht gute Ideen, sich von anderen Marken abzuheben, einen USP zu bieten und gleichzeitig den Verbraucher neugierig auf sein eigenes Unternehmen zu machen. Es ist äußerst wichtig, seinen zukünftigen Kunden Vertrauen auf die eigene Marke aufbauen zu lassen und den Kunden mit positiver Erfahrung an seine Marke zu binden. Einen hohen Stellenwert besitzt das Unternehmenslogo, das einen starken Wiedererkennungswert aufweisen sollte, um bei den potenziellen Kunden langfristig im Gedächtnis zu bleiben. Dementsprechend sollte die Corporate Identity, also das Erscheinungsbild des Unternehmens, sorgfältig geplant werden.

Gleichzeitig sollte ein Unternehmer immer bereit sein Neues zu lernen und sich selbst richtig einschätzen. Nur so kommt man zum Erfolg. Überschätzung und das falsche Abwägen aller Risikofaktoren kann schnell eine negative Auswirkung erzielen. Ein Unternehmer sollte auch eine gewisse Risikobereitschaft aufweisen und gleichzeitig mit Ausdauer und Leidenschaft sein Ziel verfolgen. Nur wer mit Ausdauer neue Wege ausprobiert und sich das Ziel setzt, den aktuellen Markt gut zu studieren, wird ans Ziel gelangen. Es ist einfach so, dass jeder Anfang auch mit Stolpersteinen gepflastert ist. Nach einem Hoch kann auch ein Tief folgen. Deshalb gehört auch ein gewisses Maß an Kreativität dazu, um einzigartig zu sein. Diese Einzigartigkeit macht das Unternehmen im Großen und Ganzen aus.

Eine Marke zu etablieren, stellt eine große Herausforderung dar

Hat man sich für ein Markenlabel entschieden, heißt es, dieses Label bekannt zu machen. Durch geplantes und gut durchdachtes Marketing sollte das neue Unternehmen mit seinem aussagekräftigen Label sich von anderen Unternehmen derselben Branche deutlich abheben. Die Marke muss bei dem Kunden oder Verbraucher einen guten Wiedererkennungswert haben. Auch muss daran gedacht werden, dass der Kunde damit sofort Vertrauen aufbaut. Der zukünftige Kunde sollte mit der Marke etwas Positives verbinden. Man will ja die Bedürfnisse des zukünftigen Kunden erfüllen. Nur, wenn man zufrieden mit einer Marke ist, denkt wieder an dieses Unternehmen. Vertrauen zu seinem Kunden aufzubauen, gehört mitunter zu den wichtigsten Aufgaben des Unternehmens.

Der Markt, die Konkurrenz und ein gezieltes Marketing

Eine zielgerichtete Marketingstrategie ist essentiell für den Unternehmenserfolg. Es sollte auch darauf geachtet werden, welche Farben für die Corporate Identity gewählt werden. Es gibt Farben, die anziehend auf Kunden wirken und Farben die eher negativ beeinflusst sind. Der Unternehmer sollte die psychologische Wirkung von Farben studieren und die Farbkombinationen bedacht einsetzen. Das Logo sollte kurz, aber aussagekräftig sein und den Punkt in Kürze treffen. Der Erinnerungsfaktor für diese Werbung sollte sehr hoch sein und der Kunde angesprochen werden. Nur wer genau plant und alle Maßnahmen für gute Werbung ergreift, wird gute Verkaufszahlen haben. Werbung und alles darum herum ist das a und o jedes Unternehmens.

Nicht zu vergessen, dass sie ihre neue Marke schützen. Das bedeutet, dass das Markenlabel rechtlich registriert und eingetragen sein sein sollte. Denn sonst könnte es passieren, dass die Marke gestohlen wird und ihr Unternehmensbild Schaden davon nimmt. Es gibt nichts Schlimmeres als, wenn eine Marke einen negativen Beigeschmack hat. Der Kunde verliert an Vertrauen und das Unternehmen verliert seine Kundenbasis. Aus einer Idee, ein Geschäft zu machen und erfolgreich zu sein bedeutet, viele Hürden zu überwinden. Vom ersten Gedanken bis zum ersten Schritt muss alles sehr genau durchdacht und geplant werden.

Weitere Planungsgebiete wie die Finanzierung

Wie sieht es mit der Finanzierung aus und dem Startkapital? Für einen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit ist ein solides Finanzmanagement unerlässlich. Auf die individuellen Bedürfnisse der Unternehmensentwicklung ausgerichtet, empfiehlt sich für solche Aufgabenfelder ein geeignetes Tool wie Sage, das z.B. die Prozesse in der Auftragsbearbeitung, Finanzbuchhaltung und der Warenwirtschaft deutlich erleichtert. Welche rechtliche Form soll das Unternehmen in Zukunft haben. Ein Geschäftsplan sollte erstellt werden. Werden Mitarbeiter benötigt oder erst mit folgendem Unternehmenswachstum? Was hebt meine Geschäftsidee von der Konkurrenz ab? Dazu gehört es, den Markt genau zu überprüfen. Wie ist es um Angebot und Nachfrage bestellt? Der Marketingplan sollte detailliert durchdacht und geplant werden. Die Unternehmensgründung muss im rechtlichen Sinne erledigt werden, das Gewerbe beim Gewerbeamt angemeldet werden und die Marke gegebenenfalls durch das Patentamt geschützt werden.

Fazit

Hoher Einsatz an Zeit und Ausdauer sowie große Risikobereitschaft muss der Unternehmensgründer von vornherein mitbringen. Wer von Anfang an seine Idee gut durchdacht hat und für alles Nötige einen guten Plan erstellt, hat gute Chancen das Unternehmen am Markt zu etablieren. Jede Unternehmensgründung ist allerdings nicht nur mit Positivem behaftet. Es ist gleichzeitig ein Sprung ins kalte Wasser. Ein großes Risiko ist damit verbunden, wenn man sich im Vorfeld nicht genau erkundigt und sich beraten lässt. Gleichzeitig ist der Schritt in die Selbstständigkeit auch mit Verantwortung verbunden. Verantwortung, seinem Unternehmen und vor allem seinen zukünftigen Kunden und Mitarbeitern gegenüber. Nur wer den Kunden und die Mitarbeiter an vorderster Stelle sieht und diesen zufriedenstellt, wird auf der Erfolgsleiter nach oben streben. Gleichzeitig muss immer daran gearbeitet werden, auf die gleichbleibende Qualität zu achten. (TB/mc/hfu)