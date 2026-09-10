Venturelab feiert an der Top100 Award Night die nächste Generation Schweizer Deeptech-Champions

Zürich/Lausanne – Der Top100 Swiss Startup Award findet zum 16. Mal statt und bringt die vielversprechendsten Unternehmerinnen und Unternehmer der Schweiz mit führenden Investoren sowie Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Medien zusammen. Die «Oscars der Schweizer Startups» zeichnen die innovativsten Jungunternehmen des Landes aus und zeigen zugleich die Stärke der Schweiz als weltweit führende Deeptech-Nation. Der Top100 Swiss Startup Award wird von Venturelab gemeinsam mit dem Presenting Partner UBS veranstaltet.

Seit dem Start im Jahr 2011 hat sich Top100 von einem Startup-Ranking zu einer der wichtigsten Plattformen der Schweizer Innovationslandschaft entwickelt. Mit dem jährlichen Ranking, der Award Night, dem Investor Summit, dem Investor Dinner, regionalen Satelliten Events und dem Startup Magazine macht Top100 die Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Technologien sichtbar, die die Zukunft der Schweiz mitgestalten.

Die Bilanz der bisher ausgezeichneten 677 Startups: Gemeinsam haben sie mehr als 27’000 Arbeitsplätze geschaffen, CHF 19 Milliarden an Kapital aufgenommen und 111 Exits, 11 Börsengänge sowie 11 Unicorns hervorgebracht.

Eine Bühne für herausragendes Unternehmertum

In der Startup-Community gilt der Top100 Swiss Startup Award längst als «Oscar der Startups». Passend dazu wurden dieses Jahr an der Award Night neben dem Ranking sechs besondere Leistungen ausgezeichnet. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, ehemalige Top100-Gewinner sowie führende Persönlichkeiten der Schweizer Innovationslandschaft überreichten die Awards:

Bester Neueinsteiger im Top100 Swiss Startup Ranking: Dexterous Endoscopes

Grösste Finanzierungsrunde 2026: Kandou AI SA

Grösster Exit 2026: Memo Therapeutics AG

Bestplatziertes Biotech-Startup im Top100 Ranking 2026: Aukera Therapeutics

Bestplatziertes Cleantech-Startup im Top100 Ranking 2026: Voltiris

Bestplatziertes Robotics-Startup im Top100 Ranking2026: Flexion Robotics

Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe des Top100 Swiss Startup Ranking 2026. Eine Jury aus 100 führenden Startup-Investoren und -Experten wählte die drei bestplatzierten Startups:

Top100 Gewinner 2026: Corintis SA, Lausanne, Engineering

Top100 Silber Award 2026: DeepJudge AG, Zürich, ICT

Top100 Bronze Award 2026: PAVE Space SA, Villeneuve VD, Engineering

Marc Nyffenegger, Head Corporate & Real Estate Banking UBS Schweiz, sagt: «UBS ist stolz darauf, Partner des TOP100 Swiss Startup Awards zu sein und Unternehmerinnen und Unternehmer zu unterstützen, die mit Vision und Entschlossenheit die Schweizer Wirtschaft von morgen gestalten. Indem wir ambitionierte Gründerinnen und Gründer fördern, investieren wir in Innovation, nachhaltiges Wachstum und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz als führenden Innovationsstandort.»

Von denen lernen, die bereits globale Champions aufgebaut haben

Das diesjährige Ranking zeigt erneut die Stärke der Schweizer Startup-Landschaft, insbesondere in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Robotik, Biotechnologie, Klimatechnologie, Engineering und Raumfahrt. Die Schweiz liegt weltweit an der Spitze, was den Anteil des in Deep-Tech-Unternehmen investierten Risikokapitals angeht. Das unterstreicht die einzigartige Fähigkeit des Landes, Spitzenforschung in global relevante Unternehmen umzusetzen.

«Die Gründerinnen und Gründer des diesjährigen Top100 arbeiten an einigen der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Ihr Ehrgeiz, kombiniert mit den besonderen Stärken der Schweiz in Forschung, Ingenieurwesen und Unternehmertum, trägt dazu bei, die nächste Generation globaler Champions aufzubauen», sagt Stefan Steiner, Programm Direktor des Top100.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war das Gespräch mit Patrick Hertzog, Gründer des Unicorns Nexthink. Aus seiner Erfahrung beim Aufbau eines der erfolgreichsten Schweizer Technologieunternehmen berichtete er darüber, was es braucht, um gross zu denken, Risiken einzugehen und langfristig erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Dabei betonte er insbesondere, wie wichtig es ist, den Fokus konsequent auf die Lösung konkreter Kundenprobleme zu richten.

«Die Schweiz kann es sich nicht leisten, stehen zu bleiben», sagt Jordi Montserrat, Managing Partner bei Venturelab. «Im Rennen zu bleiben bedeutet heute aber auch, unsere eigenen Möglichkeiten zur Finanzierung Schweizer Startups auszubauen, Schweizer und internationales Kapital anzuziehen und gleichzeitig die Entscheidungsfindung in der Schweiz zu verankern. Initiativen wie der Deep Tech Nation AWI Fund und der Swiss Champions Fund zeigen diesen Willen, unsere Champions selbst zu finanzieren.»

Das vollständige Top100 Swiss Startup Ranking 2026 ist unter www.top100startups.swiss verfügbar.

Das neue Swiss Startup Magazin 2026

Das Swiss Startup Magazin präsentiert das jährliche Top100 Ranking, beleuchtet die Entwicklungen, die die Schweizer Innovationslandschaft prägen, und erzählt die Geschichten der vielversprechendsten Startups des Landes. Das Magazin erscheint in fünf Sprachen und richtet sich an ein internationales Publikum: www.top100startups.swiss/magazines

Über den Top100 Swiss Startup Award

Venturelab organisiert den Top100 Swiss Startup Award seit 2011. Eine Jury aus 100 führenden Investorinnen und Investoren wählt jedes Jahr die 100 innovativsten und vielversprechendsten Startups der Schweiz. Jedes Jurymitglied nominiert zehn Startups, die jünger als fünf Jahre sind und das grösste kommerzielle Potenzial aufweisen. Das erstplatzierte Unternehmen erhält zehn Punkte, das zweitplatzierte neun Punkte und so weiter. Die Punkte aller Jurymitglieder werden zusammengezählt und ergeben das endgültige Ranking.

Der Top100 Swiss Startup Award 2026 wird vom Presenting Partner UBS sowie den Eventpartnern Kanton Zürich, Gebert Rüf Stiftung, Swisscom Ventures, Walder Wyss, Handelszeitung, PME, startupticker.ch, startup.ch, Venturelab, Venture Kick, IFJ und Awardness unterstützt. (pd/mc/pg)