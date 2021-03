Voltox lanciert neuartige SAAS-Lösung mit Gesichtserkennung

Baar – Das Fintech & Cybersecurity Startup VOLTOX lanciert eine

neuartige Software-as-a-Service Lösung für den Online- und Einzelhandel, die Finanzbranche und für Backoffices in KMU. Dabei stellt VOLTOX das Gesicht in den Fokus.

Mit dem Leitsatz „Go Beyond Fintech & Cybersecurity“ setzt VOLTOX auf eine leistungsstarke Lösung, mit der die Unternehmen durch diverse Funktionen wertvolle Zeit sparen und durch neugewonnene Effizienz das Geschäft ausbauen können.

VOLTOX geht mit seinen Omnichannel Lösungen über standardisierte Lösungen hinaus und definiert Login, Kauf und Bezahlung für eCommerce und Banking neu. Der eKYC-Prozess, also die Verifikation des Kunden, wird massiv vereinfacht und personalisiert. Dies geschieht mittels Login und Bezahlung per Gesicht und macht Transaktionen und Administration schneller, sicherer und entspannter.

«Wir verstehen die Komplexität des modernen eCommerce/POS-Händlers und von zeitgemässen Vorgängen in Finanzinstituten und Backoffices. Genau deshalb haben wir VOLTOX entwickelt: um den Unternehmen zu helfen, zeitraubende Prozesse zu automatisieren, ihren Kundenstamm noch besser kennenzulernen und gezielter anzusprechen», so Shefket Robelli, Gründer und CEO von VOLTOX.

Lancierung von zwei Busniess-Modellen

VOLTOX platziert seine Dienstleistungen zu Beginn in Form zweier Business Modelle: In erster Linie werden die Produkte und Funktionen, welche zu 100% im Besitz des Schweizer Unternehmens sind, via Direktvertrieb bei der Zielgruppe angeboten.

Einen sehr wichtigen Teil am Erfolg und am Wachstum des Startups soll auch die langfristige B2B Partnerschaft einnehmen, bei der ausgewählte Partner als offizielle Weiterverkäufer auftreten oder die SaaS Lösung von VOLTOX als White Label All-InOne verkaufen. Dabei profitieren die Partner von einer schlüsselfertigen SaaS Lösung, die sich schnell integrieren lässt.

VOLTOX ist es wichtig, dass die Anwender die Services und Lösungen verstehen und anwenden können und von der Leistung überzeugt sind. Das Unternehmen tritt als vertrauenswürdiger Partner auf und stellt die persönliche Beratung und Begleitung beim Kunden vor Ort sicher. (Voltox/mc/hfu)