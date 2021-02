Weinclub.ch profitiert vom Boom des Onlinehandels während der Pandemie

Zürich – Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat der Onlinehandel im vergangenen Jahr stark zugelegt und tut dies auch weiterhin. Davon profitiert hat auch das Ende 2014 gegründete Startup Weinclub.ch, das im vierten Quartal 2020 erstmals schwarze Zahlen schrieb.

Als Mitte März 2020 ein bundesweiter Lockdown zur Eindämmung des COVID-19-Virus verordnet wurde, erhöhte sich die Nachfrage bei Weinclub.ch kurz verzögert ab April 2020. «Obwohl wir die Marketingkosten auf einen Drittel gesenkt hatten, erzielten wir nachhaltig bis zu 70% höhere Monatsumsätze als im Vorjahr», so Noel Blessing, CEO der Weinclub.ch-Betreiberin Wine & Gourmet Digital AG in Zürich, an der institutionelle Investoren (u.a. Ringier Digital Ventures und die Zürcher Kantonalbank), private Business Angels und das Management beteiligt sind.

Erweiterung des Exklusivmarken-Sortiments

Der Online-Boom ist aber nur ein Puzzle-Teil, um ein profitables Geschäft zu betreiben. «Der Online-Weinhandel ist sehr kompetitiv. Beliebte Marken stehen unter ständigem Preisdruck, da sie im Internet jederzeit vergleichbar sind. Das lässt die Margen purzeln», so Blessing. Weinclub.ch hat deshalb über die vergangenen Jahre fünf eigene, margen-starke Exklusivmarken und diverse innovative Wein-Geschenksets entwickelt. Damit wurde das Sortiment, welches hauptsächlich aus rund 100

Markenweinen aus Spanien, Italien und Frankreich besteht, ergänzt. Im laufenden Jahr soll das Exklusivmarken-Sortiment um zehn weitere Marken erweitert werden.

«Neben der Margenoptimierung durch eine gezielte Sortimentspolitik gab es insbesondere bei der Logistik grosses Optimierungspotential, um den Deckungsbeitrag essentiell zu erhöhen», so Noel Blessing weiter. Bis Mitte des letzten Jahres erhielten die Kunden von Weinclub.ch ihre Weine dezentral aus verschiedenen Lagern. Seit Juli 2020 wird neu ein zentrales Lager in der Schweiz bewirtschaftet. Zudem arbeitet Weinclub.ch nun mit der Planzer AG für den Paketversand zusammen. (mc/pg)