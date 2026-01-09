2025 wieder an die 260’000 Besucher in Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee

Bern – Auch 2025 konnten das Kunstmuseum Bern und das Zentrum Paul Klee fast 260’000 Besuchende verzeichnen. Besonders erfolgreich waren die grossen Ausstellungen zu Le Corbusier und Ernst Ludwig Kirchner. 2025 war auch ein Jahr der Jubiläen der beiden Kulturinstitutionen. Das Zentrum Paul Klee feierte sein 20-jähriges Bestehen und im Kunstmuseum Bern konnten 150 Jahre seit der Gründung der Stiftung zur Errichtung eines Kunstmuseums gefeiert werden.

Das Kunstmuseum Bern konnte 2025 rund 94’000 Besuchende in seinen Ausstellungen begrüssen. Insbesondere die grosse Herbstausstellung Kirchner × Kirchner, die erstmals seit über 90 Jahren die beiden monumentalen Werke «Alpsonntag. Szene am Brunnen» und «Sonntag der Bergbauern» wieder vereint, und die Sammlungspräsentation «Panorama Schweiz. Von Caspar Wolf bis Ferdinand Hodler» gehörten zu den Publikumserfolgen.

Die Ausstellungen und Veranstaltungen im Zentrum Paul Klee im Jubiläumsjahr wurden von 165’061 Personen besucht. Ein grosses Highlight war die Ausstellung «Le Corbusier. Die Ordnung der Dinge», die über 61’000 Besuchende gesehen haben und auch die zweite grosse Wechselausstellung, «Anni Albers. Constructing Textiles» wurde von Publikum wie Medien sehr gut aufgenommen.

Im Kunstmuseum Bern laufen aktuell die letzte Woche der Ausstellung Kirchner × Kirchner (bis 11. Januar 2026) sowie die Ausstellungen «Panorama Schweiz. Von Caspar Wolf bis Ferdinand Hodler» und «Stiftung Expressionismus. Von Gabriele Münter bis Sam Francis» (beide bis 5. Juli 2026). Am 12. Februar 2026 eröffnet die grosse Ausstellung «Das volle Leben. Alte Meister von Duccio bis Liotard», die historische Schätze aus der eigenen Sammlung zeigt.

Im Zentrum Paul Klee ist noch bis am 22. Februar 2026 die Ausstellung «Anni Albers. Constructing Textiles» zu sehen. Pünktlich zur Berner Museumsnacht am 20. März 2026 startet «Schwitters. Grenzgänger der Avantgarde», die erste Retrospektive zu Kurt Schwitters in der Schweiz seit 20 Jahren. (pd/mc/pg)