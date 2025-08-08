21st Century Orchestra & Chorus live erleben

Was gibt es Schöneres, als gemeinsam ein Filmmusik-Konzert im Ambiente des Konzertsaals im KKL Luzern zu besuchen. In diesen Tagen ging das Saisonprogramm des 21st Century Orchestra & Chorus mit dem letzten Projekt in den Vorverkauf. Die neue Spielsaison verspricht weitere unvergessliche Momente in diversen Genres für Filmmusik-Fans.

Das 21st Century Orchestra & Chorus bietet im KKL Luzern emotionsgeladene und unvergessliche Live-Erlebnisse. Was sie auch zu einem beliebten Geschenk für Gross und Klein machen. Im Saison-Programm 2025/26 hat es wieder für jeden Filmmusikfan etwas dabei.

Besonders gespannt sein darf man auf die Weltpremiere des MisteryThrillers «The Da Vinci Code» von Anfang November 2025.

Eine neue Seite in der Partitur von Filmmusik schlägt das Orchester unter der Leitung von Ludwig Wicki mit «The Sound of Epic Anime» auf, die nicht nur Anhängerinnen und Anhänger von Animationsfilmen begeistern wird. Jugendliche und Junggebliebene freuen sich auf die epischen Geschichten von «Lord of the Rings – The Fellowship of the Ring» (im Hallenstadion) und die letzten Abenteuer von «Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1».

In der Weihnachtszeit spielen in der Romanze «The Holiday» und im Weihnachtsklassiker «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» neben dem 21st Century Orchestra grosse Gefühle die Hauptrolle.

Die Kleinsten sehen «Schellen-Ursli» mitten in der Alpenwelt beim Geissen hüten und erleben ein weiteres Mal die Abenteuer des Löwenjungen Simba mit «Disney’s König der Löwen» in deutscher Sprache mit.

Film-Musikfans freuen sich besonders auf den Klassiker «Amadeus Live» über Mozarts Leben sowie auf das neue Programm mit weltberühmten Film-Hits «The Sound of Hans Zimmer & John Williams 2026».

Karten können online unter www.kkl-luzern.ch oder direkt im KKL Luzern erworben werden. Weitere Informationen: www.21co.ch (21st Century Orchestra/mc/ps)