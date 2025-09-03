Andermatt Music eröffnet Saison 2025/26 mit fulminantem Auftakt

Andermatt – Andermatt Music eröffnet am 25. September 2025 die neue Saison mit Weltstars der Klassik und Neuer Schweizer Volksmusik. Mit dem weltberühmten Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Iván Fischer, einer Operngala mit dem Swiss Orchestra und der Sopranistin Jeanine De Bique und einem mitreissenden Abend mit Neuer Volksmusik von Helen Maier & The Folks schöpft Andermatt Music am Auftaktwochenende in der höchstgelegenen Konzerthalle der Schweiz aus dem Vollen.

Am 25. September eröffnet das Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Iván Fischer die Saison mit einem abwechslungsreichen Programm. Gespielt werden Beethovens rhythmisch-leidenschaftliche 7. Sinfonie und Bachs festliche Orchestersuite Nr. 4. Ein besonderer Moment des Abends ist Fischers eigenes Stück, die «Dance Suite for Violin and Orchestra in memory of J. S. Bach», in der er dem grossen Meister nachspürt.

Am 27. September 2025 steht die Andermatt Konzerthalle ganz im Zeichen der Oper. Mit Jeanine De Bique, Farrah El Dibany, Valentin Thill und Marcus Farnsworth präsentieren vier internationale Sänger*innen gemeinsam mit dem Swiss Orchestra unter der Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer ein facettenreiches Programm voller Leidenschaft und Ausdruckskraft. Zu hören sind – mit Händels «Ombra mai fù» (Serse), Mozarts «Dies Bildnis ist bezaubernd schön» (Zauberflöte), Bizets «Habanera» (Carmen) oder Verdis «Ah, fors’è lui» (La traviata) – einige der schönsten Werke der Klassik und Romantik, die zeigen, wie lebendig und vielseitig Oper heute klingen kann.

Das Eröffnungswochenende klingt am 28. September 2025 mit einem Konzert mit Neuer Volksmusik aus. Die Schweizer Band «Helen Maier & The Folks» bringen gemeinsam mit der Andermatter Geigerin Maria Gehrig ein Programm voller Energie und Vielfalt auf die Bühne. Sie verbinden traditionelle Volksmusik mit modernem Groove und jazzigen Klängen und schaffen so einen einzigartigen Klangkosmos, der die Volksmusik neu erlebbar macht. (Andermatt Music/mc/ps)

