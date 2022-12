Andermatt Music mit «Helvetikuss» und Brass Ensemble des Concertgebouw

Andermatt – Gefeierte Lokalmatadoren und ein internationales Spitzenensemble bringen musikalische Highlights zwischen Weihnachten und Neujahr nach Andermatt. Mit der Formation «Helvetikuss» unter Bandleader und Klarinettist Mathias Landtwing erlebt Andermatt am 27. Dezember den «Rising Star» der neuen Schweizer Volksmusikszene. Virtuos, witzig, frech und neu. Und gleich darauf am 28. Dezember gastiert das Bläserensemble des Royal Concertgebouw Orchestra aus Holland bei Andermatt Music. Brass Musik vom Allerfeinsten. Zwei Leckerbissen – nicht nur – für Volksmusik- und Bläserfans.

Die Blechbläser des Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam faszinieren mit virtuosem Spiel und mitreissenden Blechtönen. Zur Aufführung kommen Bearbeitungen aus Themen bekannter Opern wie Giuseppe Verdis «La Forza del Destino» bis zu Chorälen wie Johann Sebastian Bachs Geniestreich «Jesus bleibet meine Freude». Ihr Repertoire geht allerdings weit über die Potpourris beliebter Melodien hinaus: So erstrahlt mit Bachs Brandenburgischem Konzert Nr. 3 eine seiner bekanntesten Kompositionen, die im Original für Streicher komponiert wurde, nun im kraftvollen Glanz der Blechbläser. Mit Enrique Crespos «Bruckner-Etüde für das tiefe Blech» und Chris Hazells Brassklassiker «Mr. Jums» stehen zudem zwei Originalkompositionen für Blech auf dem Programm. Beide gelten als beispielhaft für das breite Spektrum blechbläserischen Ausdrucks.

Blech von Weltformat

Die ersten Brassbands entstanden im Zuge der frühen Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts in englischen Kohlenbergwerksgebieten. Man erhoffte sich die Unterbindung von Lungenschäden durch expressives Blasen von Blechinstrumenten. Schon bald formierten sich offizielle Werkskapellen, die als Aushängeschilder die Bergwerke repräsentierten und mit denen neue Kumpel angelockt wurden. Aber die Blechbläser vom Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam arbeiten natürlich nicht in einem englischen Kohlebergwerk, sondern sind Mitglieder des etablierten und weltbekannten Concertgebouw Orchestra in Amsterdam.

Groovende Ländler-Beats

Der Innerschweizer Bandleader und Klarinettist Mathias Landtwing überrascht mit seinem Ensemble «Helvetikuss» mit traditionellen Klängen, neu arrangiert in frischem Gewand. Damit will er die Volksmusikszene aufpeppen. Virtuos, berührend und fesselnd. Helvetikuss ist die Band zur «Circus Lapsus Show» und wo immer sie auftritt, gilt sie als Garant für neuartigen, faszinierenden Sound. Beeinflusst von Jazzrhythmen spielt die Band ein breites Repertoire von Ländler, Schottisch über Polka bis zu traditionellen Tänzen. Neben Instrumenten «klassischer» Ländlerkapellen wie Schwyzerörgeli, Klarinette oder Bass, kommen auch Geige, Cello und Perkussion zum Einsatz. Alle Musikerinnen und Musiker der Band sind fest in der Tradition verwurzelt, begeben sich aber mit Helvetikuss auf musikalisches Neuland. (Andermatt Music/mc/ps)

Andermatt Music