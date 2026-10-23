Bach in Space – Universum und Musik vereint

Luzern – Ferne Galaxien, Sternennebel, schwarze Löcher – das Weltall so nah wie nie! Auf einer riesigen Leinwand erstrahlen gestochen scharfe NASA-Aufnahmen in Farben, die man sonst nur aus Science-Fiction-Filmen kennt. Dazu spielt Mona Asuka, eine der herausragenden Pianistinnen ihrer Generation, live die Musik von Johann Sebastian Bach. Sie lässt dabei die ganze Formenvielfalt seiner Musik anklingen. Das Ergebnis: ein Konzert, das sich anfühlt wie eine Reise durch Raum und Zeit.

Bild und Musik verschmelzen, der Blick schweift ins Unendliche – und plötzlich wirkt Bachs Musik so modern und zeitlos, als wäre sie gerade erst für diesen Moment geschrieben worden. Bereits im letzten Jahr begeisterte die musikalische Weltraumfahrt das Publikum in Luzern restlos. «Ein Höhepunkt der Weltraum-Fahrten als separates Genre der bebilderten Konzerte war «Bach in Space» mit Klaviermusik zu NASA-Bildern vom Leben und Sterben der Sterne», schrieb die Luzerner Zeitung in ihrer Rezension.

Im November 2026 kommt «Bach in Space» erneut ins KKL Luzern. Auf dem Programm stehen Auszüge aus dem «Wohltemperierten Klavier», den «Goldberg-Variationen» oder dem «Italienischen Konzert». Grosse Klassiker – neu erlebt, in einer Kulisse, die Hühnerhaut garantiert. «Bach in Space» ist mehr als Klassik: ein Erlebnis für alle, die Mu-sik und Kosmos in einer neuen Dimension erleben wollen. (pd/mc)

KKL Luzern, Konzertsaal

Mittwoch, 25. November 2026, 19.30 Uhr

Mona Asuka – Klavier

ab CHF 45.00 bis CHF 130.00

Tickets: Tel. +41 41 226 77 77 · www.kkl-luzern.ch

Veranstalter: Alegria Konzert GmbH