Baloise Session 2023: Festivalausgabe voller musikalischer Höhepunkte zu Ende

Basel – Die Baloise Session 2023 hat am Donnerstagabend nach einem grandiosen Finale mit den Konzerten von Noel Gallagher’s High Flying Birds und Richard Hawley ihre Tore geschlossen.

Über zehn Konzertabende hinweg verwandelte sich die Event Halle der Messe Basel in einen Konzertsaal mit intimer Clubtischatmosphäre, in dem Stars wie Jessie J, Passenger, Freya Ridings, Asaf Avidan und Worakls Orchestra das Publikum mit unvergesslichen Performances begeisterten. Die diesjährige Festivalausgabe lockte 15’500 BesucherInnen an und erreichte somit eine Auslastung von 100%.

Die Baloise Session 2023 bot mit gefühlvoller Singer-Songwriter-Kunst von Norah Jones und Joss Stone über mitreissenden Hip-Hop von den Fantastischen Vier und Steff la Cheffe bis hin zu entspanntem Reggae von UB40 und Gentleman ein breitgefächertes Line-up, das die Herzen der Musikfans höherschlagen liess.

Die Festivalausgabe 2024 wird vom 24. Oktober bis 14. November stattfinden. (Baloise Session/mc)

Baloise Session