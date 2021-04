Bewegtes Geschäftsjahr 2020 für Grand Resort Bad Ragaz AG

Bad Ragaz – Auch das Geschäftsjahr 2020 der Grand Resort Bad Ragaz Gruppe war durch die Corona-Pandemie geprägt. Sie hat den Geschäftsgang stark negativ beeinflusst. Der Umsatz lag mit CHF 80 Mio. rund 25 % tiefer als im Vorjahr. Trotz der Massnahmen auf der Kostenseite und der Reduktion aller Investitionen auf ein absolutes Minimum resultierte ein Unternehmensverlust von CHF 7,6 Mio. Um die Kontinuität und Stabilität in der Führung langfristig zu gewährleisten, wird ein Generationenwechsel im Verwaltungsrat eingeleitet, der sich insgesamt über zwei Jahre erstrecken wird.

Wie überall auf der Welt stand das Geschäftsjahr 2020 komplett im Zeichen der Pandemie. Der Jahresbeginn war vielversprechend, die Vorjahreszahlen der Grand Resort Bad Ragaz Gruppe wurden gar übertroffen. Auf die ab März rasch zunehmende Ausbreitung von Covid-19 hat die Grand Resort Bad Ragaz AG mit umfangreichen Massnahmen reagiert. Die wichtigste war, dass das Unternehmen vom 1. April bis 1. Mai vorsorglich die Tore zu ihren Grand Hotels schloss. Auf bundesrätlichen Beschluss hin mussten bereits am 16. März sämtliche Restaurants, Bars, Shops, Bäder- und Wellnessanlagen, beide Golfanlagen sowie das Casino geschlossen werden. Die Clinic Bad Ragaz, als auch das medizinische Zentrum waren hingegen durchgehend, wenn auch teilweise mit eingeschränkter Geschäftstätigkeit geöffnet.

Um solche Krisen wie die aktuelle Corona-Krise geschäftlich, vor allem aber auch menschlich durchstehen zu können, sei nicht zuletzt ein starker Rückhalt durch die Partner, die Aktionärinnen und Aktionäre, den Verwaltungsrat, den Hauptaktionär Dr. h.c. Thomas Schmidheiny und seine Familie unabdingbar. «Die Familie Schmidheiny ist mit unserem Haus seit vielen Generationen eng verbunden und hat im vergangenen Jahr einmal mehr gezeigt, dass sie auch in schwierigen Zeiten zu ihrem Engagement stehen», so Wolfgang Werlé, Verwaltungsratspräsident des Unternehmens.

Umsatzeinbussen führen zu Unternehmensverlust

Erwartungsgemäss muss die Grand Resort Bad Ragaz AG in den Büchern einen massiven Umsatzrückgang von 25 % gegenüber dem Vorjahr ausweisen. Positiv stimmt hingegen die Zahl der Übernachtungen. Diese bewegt sich noch immer auf einem guten Niveau. Ausschlaggebend dafür war das starke Sommergeschäft im letzten Jahr. Es konnten viele Schweizer Gäste – darunter auch viele Neugäste – begrüsst werden.

«Der Zuspruch der Schweizer Gäste – Stammgäste, wie auch Neugäste – war unglaublich und hat uns ganz besonders gefreut», sagt CEO Patrick Vogler. Ein weiteres positives Ergebnis kann bei den Pflegetagen der Clinic Bad Ragaz ausgewiesen werden. Ebenso herausragend war im vergangenen Jahr die Zahl der gespielten Golfrunden im Golf Club Bad Ragaz und Golf Club Heidiland. Hier blicken die Verantwortlichen gar auf ein absolutes Rekordergebnis zurück. Noch nie wurden so viele Golfrunden gespielt wie 2020, dies trotz verkürzter Saison – Saisonstart war erst am 12. Mai. Unter den gegebenen Umständen war auch der Abschluss der Tamina Therme und des Casinos Bad Ragaz zufriedenstellend. Die Investitionen wurden auf ein absolutes Minimum reduziert. Der Verkauf des Hotel Schloss Wartenstein im Jahr 2020 hat sich positiv auf die Liquidität ausgewirkt. Die Anforderungen auf der Kostenseite waren enorm und eine hohe Kostendisziplin war gefragt. Die wirtschaftliche Lage erforderte im vergangenen Jahr immer wieder den Einsatz von Kurzarbeit für die Belegschaft verschiedener Bereiche. Trotz intensiver Bemühungen, die Kosten zu reduzieren, erlitt die Grand Resort Bad Ragaz Gruppe im Jahr 2020 einen Verlust von CHF 7,6 Mio.

Auszeichnungen und zukunftsweisende Innovation

Das Jahr brachte aber auch erfreuliche Momente und zahlreiche Auszeichnungen: Dazu gehören der Titel «GaultMillau Hotel des Jahres», «Wellnesshotel des Jahres», aber auch zwei Podestplätze junger Berufsleute beim Wettbewerb «Marmite Youngster». Ebenso erwähnenswert ist die Ernennung von Mario Caligari, Head Pro des Golf Club Bad Ragaz zu einem der 75 besten Golflehrer ausserhalb der USA und der Auflistung des Resorts als schweizweit einziges in der Rangliste der «Top 100 Resorts in Central Europe» von «Golfers Today». Auch die Tamina Therme durfte sich freuen. Das öffentliche Thermalbad wurde mit dem «Health and Spa Award» als bestes Thermalbad in Europa ausgezeichnet.

Die Welle an Auszeichnungen riss auch Anfang 2021 nicht ab. So wurde das Grand Resort vom renommierten Gourmetführer Guide Michelin gleich mit einem weiteren Stern beehrt, was insgesamt fünf Sterne (Restaurant Memories 2 Sterne; Restaurant IGNIV by Andreas Caminada 2 Sterne, Restaurant verve by sven 1 Stern) ergibt. Der GaultMillau vergibt insgesamt 76 Punkte an die Kulinarik des Grand Resort – absolute Spitze in der Schweizer Kulinariklandschaft. Damit untermauert das Grand Resort seinen Ruf als Kulinarikhotspot der Schweiz erneut.

Generationenwechsel im Verwaltungsrat

Die Verantwortlichen der Grand Resort Bad Ragaz AG haben 2020 auch die Nachfolgeplanung im Verwaltungsrat an die Hand genommen. Der geplante Wechsel wird an der kommenden 111. Generalversammlung (GV) am 11. Mai 2021 beginnen und sich über die kommenden zwei Jahre erstrecken. In einem ersten Schritt werden an der kommenden GV zwei neue Verwaltungsräte zur Wahl vorgeschlagen. Einerseits Herr Patrick Vogler, der als Delegierter des Verwaltungsrates weiterhin die operative Führung der Grand Resort Bad Ragaz AG als CEO verantworten wird. Andererseits wird Herr Ilias Läber zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Dr. Läber ist Nachfolger von Dr. Dieter Spälti als CEO der Spectrum Value Management Ltd., welche die Interessen der Familie Schmidheiny in der Grand Resort Bad Ragaz AG vertritt.

Als nächsten Schritt des Generationenwechsels wird Thomas Schmidheiny an der GV im Mai 2022 aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Schmidheiny hat während 49 Jahren die Geschicke des Unternehmens massgeblich mitgestaltet und -geprägt. Er wird dem Unternehmen weiterhin als Ehrenpräsident des Verwaltungsrates in strategischen Fragen beratend zur Seite stehen. Ebenfalls an der GV 2022 stellt sich Verwaltungsratspräsident Wolfgang Werlé nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat. Er tritt nach 17 Jahren, davon 13 Jahre als dessen Präsident, aus dem Gremium aus. Seine Nachfolge als Verwaltungsratspräsident übernimmt der ehemalige Regierungschef Liechtensteins, Klaus Tschütscher. Der Abschluss des Generationenwechsels wird anlässlich der GV im Mai 2023 vollzogen. Dann tritt Dieter Spälti als langjähriger Vize-Präsident aus dem Verwaltungsrat aus, welchem er dann insgesamt 18 Jahre angehört.

Stabilität und Kontinuität für das Grand Resort Bad Ragaz und dessen Verwaltungsrat wird auch zukünftig von der Familie Schmidheiny ausgehen. Lisa Schmidheiny, die Tochter von Thomas Schmidheiny vertritt in vierter Generation die Familie im Verwaltungsrat. Mit Abschluss des geplanten Generationenwechsels im Jahr 2023 besteht der neue Verwaltungsrat aus dem Präsidenten Dr. Klaus Tschütscher und den Mitgliedern Lisa Schmidheiny, Dr. Ilias Läber, Markus Voegeli und Patrick Vogler. Der Verwaltungsrat wird im Rahmen der weiteren strukturierten, abgestimmten Nachfolgeplanung bis 2023 über allfällige Zuwahlen in den Verwaltungsrat befinden und diese der GV zu gegebener Zeit vorschlagen. (mc/pg)

