Booking.com: Die gastfreundlichsten Reiseziele der Schweiz

Zürich – Bei den diesjährigen Traveller Review Awards 2024 sind in mehr als 37 Ländern insgesamt 1’123’746 Auszeichnungen verliehen worden, davon alleine 11’221 in der Schweiz.

Dabei führen mit 6449 Auszeichnungen Ferienwohnungen die Rangliste an und dominieren damit deutlich vor Hotels, die 2288 Auszeichnungen erhalten haben. Auf den weiteren Plätzen folgen andere einzigartige Unterkunftsarten: Chalets glänzen mit 520 Auszeichnungen, Bed and Breakfasts mit 505 Auszeichnungen und Ferienhäuser runden die Liste mit 395 Auszeichnungen ab. Schweizer Unterkünfte, die in diesem Jahr mit dem Traveller Review Award ausgezeichnet wurden, haben insgesamt 2’069’461 Kundenbewertungen erhalten und erreichten dabei eine durchschnittliche Bewertung von 8,8.

Die gastfreundlichsten Städte in der Schweiz sind in diesem Jahr:

Samnaun

Pontresina

Gstaad

Flims

Grächen

Saas Grund

Grindelwald

Zermatt

Saas Fee

Bettmeralp

Das erste Mal in der Geschichte der Traveller Review Awards 2024 ist ein Schweizer Ort bei den diesjährigen gastfreundlichsten Orten weltweit in den Top 10 mit dabei – Grindelwald belegt den fünften Platz. Grindelwald bietet eine einzigartige Kombination aus natürlicher Pracht, traditionellem Charme und Bequemlichkeit inmitten der majestätischen Alpen im Kanton Bern.

Die Rangliste der gastfreundlichsten Kantone führt dieses Jahr Graubünden an. Mit seinem atemberaubenden Bergpanorama und seiner Wiesenromantik verzaubert der felsige Kanton auch dieses Jahr wieder zahlreiche Reisende und lädt im Sommer wie im Winter zu gemütlichen Abenden nach einem erlebnisreichen Tag in der Natur ein. Hinter Graubünden folgen die Kantone Wallis, Bern, Tessin und Waadt. (Booking.com/mc/pg)