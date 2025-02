Booking.com präsentiert die gastfreundlichsten Reiseziele der Schweiz 2025

Zürich – Die Schweiz zählt auch 2025 zu den begehrtesten Reisezielen Europas. Bei den Traveller Review Awards 2025 von Booking.com wurden weltweit 1,71 Millionen Reisepartnerinnen und -partner in 212 Ländern prämiert – darunter beeindruckende 12’108 in der Schweiz(1). Grundlage dieser Auszeichnungen sind die über 2,3 Millionen Bewertungen auf Booking.com von Reisenden aus aller Welt, die den Gewinnerinnen und Gewinner in der Schweiz eine herausragende Durchschnittsbewertung von 8,9 verliehen haben. Dabei stehen besonders Ferienunterkünfte mit 7’169 Auszeichnungen, sowie Hotels mit 2’395 Prämierungen, hoch im Kurs. Doch die Schweiz begeistert auch mit einer breiten Auswahl an besonderen Unterkünften – von traditionellen Chalets (534 Auszeichnungen), über Bed and Breakfasts (492 Auszeichnungen) bis zu modernen Ferienwohnungen (422 Auszeichnungen). Neben Unterkünften wurden zudem zehn Mietwagenanbieter für ihren herausragenden Service gewürdigt.

Esther Berger, Area Manager Schweiz von Booking.com, kommentiert: «Im Rahmen der Traveller Review Awards zeichnet Booking.com jährlich auf Basis von weltweit über 360 Millionen verifizierten Kundenbewertungen Unterkünfte sowie Mietwagen- und Flughafentaxi-Anbieter aus, die besonders hervorragenden Service und exzellente Gastfreundschaft bieten. Die folgenden Regionen und Städte weisen dabei den höchsten Anteil an Award-Gewinner:innen in der Schweiz auf und gelten damit als besonders gastfreundlich.»

Nachdem Grindelwald im letzten Jahr bei den Traveller Review Awards zu einer der gastfreundlichsten Städte der Welt 2024 gekürt wurde, wird dieses Jahr der Kanton Graubünden als eine der gastfreundlichsten Regionen der Welt 2025 ausgezeichnet.

Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, sagt über die Auszeichnung: «Es freut uns ausserordentlich, dass Graubünden zu den gastfreundlichsten Regionen der Welt zählt. In der Naturmetropole der Alpen verbringen Gäste nicht nur unvergessliche Ferien inmitten der Bergwelt, sondern geniessen auch einen Service höchster Qualität. Die in Graubünden gelebte Willkommenskultur ist Teil des Erfolgsrezepts im Tourismus.»

Daher wundert es nicht, dass Graubünden in diesem Jahr ebenfalls die Rangliste der gastfreundlichsten Regionen der Schweiz anführt. Mit seinen atemberaubenden Bergpanoramen verzauberte der Kanton auch vergangenes Jahr wieder zahlreiche Reisende und lädt im Sommer wie im Winter zu gemütlichen Abenden nach einem erlebnisreichen Tag in der Natur ein.

Die gastfreundlichsten Regionen der Schweiz(2)

Kanton Graubünden Kanton Wallis Kanton Freiburg Kanton Bern Kanton St. Gallen

Auch bei den gastfreundlichsten Städten der Schweiz gehen die ersten drei Plätze an Städte im Kanton Graubünden.

Die gastfreundlichsten Schweizer Städte(3)

Samnaun, Kanton Graubünden Pontresina, Kanton Graubünden Flims, Kanton Graubünden Gstaad, Kanton Bern Bettmeralp, Kanton Wallis Lauterbrunnen, Kanton Bern Saas Fee, Kanton Wallis Saas Grund, Kanton Wallis Scuol, Kanton Graubünden Adelboden, Kanton Bern

Methodik:

1 Die Reiseziele wurden nach dem Gesamtanteil der Gewinner:innen der Traveller Review Awards 2025 sortiert, nachdem sie ins Verhältnis zur Gesamtzahl der teilnahmeberechtigten Unterkünfte in der jeweiligen Stadt oder Region gesetzt wurden (nur Unterkünfte). Reiseziele mussten auch eine überdurchschnittliche Anzahl an Gewinner:innen (mindestens 200 für Städte und Regionen) haben, um auf dieser Liste zu erscheinen, und wurden entsprechend geographischer Verteilung ausgewählt.

2 Die Regionen mussten mindestens 200 Gewinner der Traveller Review Awards 2025 haben, um in diese Liste aufgenommen zu werden. Die Liste wurde nach dem höchsten Anteil an Gewinner:innen pro Region sortiert (Anteil der Gewinner:innen als Prozentsatz am Gesamtangebot der auf Booking.com verfügbaren Unterkünfte in der Region).

3 Die Reiseziele mussten mindestens 50 Gewinner:innen der Traveller Review Awards 2025 haben, um in diese Liste aufgenommen zu werden. Die Liste wurde nach dem höchsten Anteil an Gewinner:innen pro Reiseziel sortiert (Anteil der Gewinner:innen als Prozentsatz am Gesamtangebot der auf Booking.com verfügbaren Unterkünfte in der Destination).