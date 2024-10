Booking.com startet die nächste Phase seines Nachhaltigkeitsprogramms für Unterkunftspartnerinnen und -partner

Amsterdam – Die digitale Reiseplattform Booking.com hat die neueste Weiterentwicklung ihres Nachhaltigkeitsprogramms für Unterkunftspartnerinnen und -partner angekündigt, welches die Bedürfnisse von Unterkünften in den Mittelpunkt stellt, indem sie einen verbesserten Weg zur Zertifizierung durch Drittanbietenden testet.

Nachhaltigkeit spielt heute in den Geschäftsabläufen der gesamten Reise- und Tourismusbranche eine zentrale Rolle und es wird immer wichtiger, Nachhaltigkeitsmassnahmen durch Zertifizierungen Dritter nachzuweisen. Gleichzeitig streben Reisende weltweit nach einem neuen Mass an Klarheit und Einheitlichkeit: Fast die Hälfte (45 %)* der weltweiten Reisenden gibt an, dass es für sie zunehmend attraktiver wird, sich für eine Unterkunft zu entscheiden, die als nachhaltiger gekennzeichnet ist, und mehr als zwei Drittel (67 %) stimmen zu, dass alle Reisebuchungsseiten dieselben Nachhaltigkeitszertifizierungen oder -kennzeichnungen verwenden sollten. Allerdings sind Zertifizierungen im weltweiten Unterkunftsangebot noch nicht weit verbreitet. 63 % der weltweit befragten Unterkunftspartnerinnen un d-partnern von Booking.com geben an, dass sie gerne wüssten, welche Zertifizierungen von Drittanbietenden in ihrer Region verfügbar sind, und 75 % wüssten gerne, welche Massnahmen sie umsetzen sollen. Das neue Programm soll diese Fragen beantworten.

Jetzt können Unterkunftspartner:innen über ihr individuelles Booking.com-Extranet auf massgeschneiderte Informationen zugreifen, welche sie zu den Zertifizierungen Dritter führen, die am besten zum Profil, den Anforderungen und dem Betrieb ihrer Unterkunft passen. In der frühen Testphase wird eine Auswahl von Zertifizierungen Dritter vorgestellt. Der Anbieter der Nachhaltigkeitssoftware BeCause macht es Unterkunftspartnerinnen und Zertifizierungsanbieter leichter, ihre Daten in grossem Umfang zu teilen. Parallel dazu erhalten die Unterkunftspartnerinnen und -partnern gezielte Tipps und Ressourcen zu Massnahmen, die sie in verschiedenen Bereichen wie Wasser, Lebensmittelverschwendung, Energie, Plastiknutzung und lokale Gemeinschaft ergreifen können. Der Leitfaden basiert auf ihren Antworten aus einer ausführlichen Umfrage, in deren Rahmen die Merkmale und der Standort der Unterkunft sowie bestehende Nachhaltigkeitsmassnahmen und -nachweise erfasst werden.

Fast ein Viertel (24 %) der weltweiten Unterkunftspartnerinnen und -partnern äussert die Besorgnis, dass die Kosten für eine Zertifizierung durch Dritte zu hoch seien. Booking.com stellt daher auch Informationen zu Organisationen bereit, die finanzielle Unterstützungen, Rabatte auf Zertifizierungen und reduzierte Gebühren für laufende Abonnements anbieten. Darüber hinaus haben die Unterkunftspartnerinnen und -partner weiterhin Zugriff auf Bildungsressourcen – von einer grossen Vielfalt an Materialien im Partner Hub des Unternehmens, darunter ein Handbuch für mehr Nachhaltigkeit im Gastgewerbe, bis hin zu Online-Kursen, die in Zusammenarbeit mit UN Tourism entwickelt wurden.

Bei Unterkünften, die eine Zertifizierung durch Dritte erhalten haben, werden diese Informationen auf Booking.com auch weiterhin klar angezeigt. Zusammen mit der Möglichkeit, Suchanfragen entsprechend zu filtern, hilft dies Reisenden noch mehr, entsprechende Unterkünfte leichter zu finden. Bis jetzt werden mehr als 18’000 Unterkünfte mit einer Zertifizierung durch Dritte auf der Plattform angezeigt.

«83 % der befragten weltweiten Reisenden geben an, dass ihnen nachhaltigeres Reisen wichtig ist. Wir halten mit Nachdruck an unserem Engagement fest, Unterkünfte dabei zu unterstützen, nachhaltiger zu wirtschaften und es Reisenden so zu erleichtern, bewusstere Entscheidungen zu treffen», sagt Danielle D‘Silva, Director of Sustainability bei Booking.com. «Viele unserer Unterkunftspartner:innen machen auf ihrem Weg bereits grosse Fortschritte; für andere kann es jedoch eine Herausforderung sein, zu wissen, wo sie anfangen sollen oder welche Zertifizierung für ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist. Indem wir unseren Unterkunftspartnerinnen und -partnern die Möglichkeit geben, fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihre Fortschritte zu beschleunigen, besteht unser oberstes Ziel darin, die Lücke zwischen der Anzahl der Unterkünfte mit Zertifizierungen durch Dritte und der grossen Auswahl auf dem Markt zu schliessen.»

Der Ansatz von Booking.com wird in Absprache mit unabhängigen Fachleuten und Organisationen wie dem Globalen Rat für nachhaltigen Tourismus (GSTC), UN Tourism und Travalyst weiterentwickelt. Dabei spielt die branchenweite Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle bei der Frage, wie einige der Herausforderungen, denen Reisende bei der Auswahl nachhaltigerer Optionen gegenüberstehen, sowie die betrieblichen Hürden, mit denen Unterkünfte und andere Bereiche konfrontiert sind, am besten bewältigt werden können. Mit der Einführung des Programms wird Booking.com seine wichtige Rolle in diesem Bereich weiter erkunden und seine Unterkunftspartnerinnen, Kunden und die Branche im Allgemeinen weiterhin unterstützen, während sie gemeinsam danach streben, nachhaltigeres Reisen zu einer Möglichkeit für alle zu machen, wie sie die Welt erleben können. (Booking.com/mc/ps)

