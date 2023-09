Bündner Kunstmuseum: «Abraham David Christian. Jenseits der Sprache»

Am 16. September wird im Bündner Kunstmuseum die Ausstellung «Abraham David Christian. Jenseits der Sprache» eröffnet.

Der 1952 in Düsseldorf geborene Abraham David Christian ist seit seiner ersten Beteiligung als 20-jähriger an der documenta 5 in Kassel ein international tätiger Künstler mit Ateliers in Düsseldorf, New York, Hayama (Japan) und seit wenigen Jahren auch in Chur. Nach seinen Erdskulpturen der 1970er Jahre, die der Minimal Art und Arte Povera nahestanden, hat er sich in seinem späteren Schaffen auf die Arbeit mit Papier und Karton konzentriert und seine fragilen Werke in Gips oder Bronze gegossen. Sie entstehen oft in Werkgruppen, wobei jedes einzelne Objekt durch eine radikale Reduktion charakterisiert ist. Das gilt auch für seine Zeichnungen, in denen er zwischen freien Formen und höchst eigenwilligen Chiffren hin und her pendelt.

Die Ausstellung im Bündner Kunstmuseum Chur zeigt einen Überblick über das Schaffen dieses Künstlers in einer konzentrierten, auf die spezifischen Räumlichkeiten abgestimmten Präsentation.

Aus Anlass der Ausstellung werden auch einzelne Werke des Künstlers an ausgewählten Orten in Graubünden im Aussenraum ausgestellt. Abraham David Christian bereist seit vielen Jahren den Kanton und besucht immer wieder Stätten, die ihm wichtig sind, dazu gehören das Kloster Müstair, St. Peter in Mistail, die Kirchenruine San Gaudenzio im Bergell sowie das Avers-Tal. In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vor Ort werden einzelne Skulpturen präzise platziert ohne sich in den Vordergrund zu drängen: ganz so, als würden sie schon lange da stehen.

Die Ausstellung wurde von Stephan Kunz in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler konzipiert und eingerichtet. Dazu erscheint eine Publikation mit Fotografien von Gaudenz Signorell.

Kurzbiographie Abraham David Christian

Der Bildhauer und Zeichner Abraham David Christian (*1952, Düsseldorf) ist eine der wichtigen Figuren der abstrakten Nachkriegskunst. Christians Werk wurde auf der documenta 5 (1972) und auf der documenta 7 (1982) gezeigt. Seine erste Einzelausstellung hatte er 1973 in der Kunsthalle Düsseldorf. 1978 wurde Christian als jüngster Preisträger mit dem Villa-Romana-Preis ausgezeichnet. Es folgten Einzelausstellungen im Museum Haus Lange in Krefeld, im Kunstmuseum Düsseldorf, im Sprengelmuseum Hannover. Ab 1987 stellt er vermehrt in den USA und Japan aus. Seine Arbeiten sind in wichtigen Sammlungen in Europa, den USA und Japan vertreten. Abraham David Christian hatte und hat Lehraufträge und Professuren in Japan, China, USA und Europa. Er lebt in Düsseldorf, New York, Hayama (Japan) und Chur. (Bündner Kunstmuseum/mc/ps)

Ausstellung

16. September 2023 bis 7. Januar 2024

Dienstag – Sonntag 10-17 Uhr, Donnerstag 10-20 Uhr

Veranstaltungen

Informationen zu den aktuellen Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite

des Bündner Kunstmuseums www.buendner-kunstmuseum.ch.