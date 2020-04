Auf den Punkt gebracht.

US-Eröffnung: Erholung dank weiterer Stabilisierung am Ölmarkt

New York – Die US-Börsen haben am Donnerstag an ihre Erholungsbewegung vom Vortag angeknüpft. Auftrieb gaben erneut vor allem die Ölpreise, die ihre Tiefs noch ein Stück weiter hinter sich liessen. Beachtet wurden auch die – nicht überraschend – sehr schwachen Wirtschaftsdaten. Der Dow Jones Industrial gewann im frühen Geschäft 1,69 Prozent auf 23’872,12 Punkte. […]