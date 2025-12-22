Chris Rea ist tot

London – Der britische Sänger Chris Rea ist im Alter von 74 Jahren nach kurzer Krankheit in einer Klinik gestorben.

Sein Hit «Driving Home For Christmas» ist dieser Tage wieder auf allen Kanälen zu hören – doch Rea auf diesen Hit zu reduzieren, würde seinem Schaffen nicht gerecht. Der am 4. März 1951 in Middlesbrough geborene Chris Rea wurde Ende der 1970er und in den 1980er Jahren mit Hits wie «Fool (If You Think It’s Over)» (nominiert für einen Grammy), «Let’s Dance» und «The Road To Hell» berühmt.

Als «Road To Hell» 1989 veröffentlicht wurde, wurde er zu einem der grössten Solostars in Grossbritannien. Die Studioalben – «The Road To Hell» von 1989 und «Auberge» von 1991 – erreichten Platz eins der britischen Charts. Weitere Hits von Rea waren «On The Beach» oder «Josephine»

Sein berühmter Weihnachtssong «Driving Home For Christmas» wurde 1986 veröffentlicht.

Bei Rea wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert und 2001 wurde ihm die Bauchspeicheldrüse entfernt. 2016 erlitt er einen Schlaganfall. Trotz gesundheitlicher Rückschläge blieb Rea künstlerisch aktiv und veröffentlichte weiter Alben, in denen er Blues, Rock, Soul und Pop miteinander verband. (mc/pg)