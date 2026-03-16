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Recherche enthüllt Identität des Graffiti-Künstlers Banksy
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Recherche enthüllt Identität des Graffiti-Künstlers Banksy

Recherche enthüllt Identität des Graffiti-Künstlers Banksy
Von moneycab

Banksys Bilder sind weltbekannt, seine Identität bleibt jedoch streng geheim – zumindest bis jetzt. Journalisten finden ein Gerichts-Dokument, das den entscheidenden Hinweis dafür liefert, wer hinter dem Künstler steckt. Es geht um einen Mann, der bereits mit Banksy in Verbindung gebracht wurde.

Das Rätsel um die Identität des berühmten Streetart-Künstlers Banksy könnte gelöst worden sein. Die Nachrichtenagentur Reuters geht nach einer umfangreichen Recherche davon aus, dass der Brite Robin Gunningham hinter dem Pseudonym Banksy steckt. Der Künstler ist auf der ganzen Welt für seine gesellschaftskritischen Schablonen-Graffiti bekannt – und für seine Anonymität. Seit Jahren hatte die Presse versucht, seine Identität zu entschlüsseln.

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