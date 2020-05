«Clean & Safe»-Label soll Gästevertrauen in das Reiseland Schweiz stärken

Bern – Die Schweiz befindet sich in der Übergangphase – vom Lockdown zur allmählichen Lockerung. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Sauberkeit bleibt hoch. Um das Vertrauen der Gäste aus dem In- und Ausland in die Schweiz als sicheres und sauberes Reiseland zu stärken, haben die Tourismusbranchenverbände ein «Clean & Safe»-Label ins Leben gerufen. Initiiert wurde die Kampagne von Schweiz Tourismus (ST) als Bestandteil des «Recovery Plans». Das Label zeigt den Gästen, dass sie einen Betrieb besuchen, der sich bewusst zur Einhaltung des Schutzkonzeptes verpflichtet hat.

Hotels, Museen und Restaurants haben den Betrieb wieder aufgenommen und Shopping ist wieder möglich. Voraussichtlich am 8. Juni werden die Bergbahnen, die Schifffahrt und touristische Attraktionen folgen, die Grenzöffnung zu Österreich, Frankreich und Deutschland ist für den 15. Juni vorgesehen.

Vertrauen der Gäste aus dem In- und Ausland stärken

Die von Bund und Branchenverbänden erarbeiteten Schutzkonzepte für die Öffnung der Betriebe sind obligatorisch. Die Kontrolle zur Einhaltung der Schutzkonzepte liegt bei den kantonalen Behörden. Für manchen Gast mag aber der Schritt in die neue Normalität mit Zweifel und Unsicherheit behaftet sein. Um das Vertrauen der Gäste in das Ferienland Schweiz zu stärken, lancieren die Tourismusbranchenverbände HotellerieSuisse, Seilbahnen Schweiz, IG Parahotellerie Schweiz, Verband Öffentlicher Verkehrsmittel, der Verband Schweizer Schifffahrtsunternehmen, der Verband Schweizer Tourismusmanager und GastroSuisse auf Initiative von ST die Kampagne «Clean & Safe». Die Einbindung weiterer Verbände ist in Planung. Die Kampagne beinhaltet bis jetzt ein neues Label und die Informationsplattform www.clean-and-safe.ch, mit einer Übersicht aller branchenspezifischen Schutzkonzepte.

Klares und einheitliches Kommunikationsmittel

Mit dem «Clean & Safe»-Label wurde ein einheitliches und leicht erkennbares Kommunikationsmittel geschaffen. Die Betriebe haben mit dem Label die Möglichkeit, ihr Engagement für ein sauberes und sicheres Gästeerlebnis nach aussen zu kommunizieren. Gleichzeitig wird den Gästen aus dem In- und Ausland ein Stück Unsicherheit genommen, weil mit dem Label klar signalisiert wird, dass sich der besuchte Betrieb bewusst zur Einhaltung des Schutzkonzeptes verpflichtet hat.

Umsetzung der Kampagne

Das «Clean & Safe»-Label wird von den jeweiligen Branchenverbänden zur Verfügung gestellt. Es stehen insgesamt sechs branchenspezifische Labels zur Verfügung, die visuell vom branchenübergreifenden Label abgeleitet wurden (für Hotellerie, Gastronomie, Schifffahrt, Seilbahnen, ÖV und Meetings). Alle Betriebe, die das für sie passende Label nutzen möchten, müssen sich beim jeweiligen Verband online registrieren lassen und bekräftigen mit ihrer Unterschrift die Einhaltung der Schutzkonzepte. In welcher Form (online, physisch) das Label zum Einsatz kommt, wird immer bedarfsabhängig in Absprache mit dem zuständigen Branchenverband geregelt.

Sicherheit und Hygiene werden zum Wettbewerbsfaktor

Als sauberes und sicheres Land hat die Schweiz gerade in Pandemiezeiten gute Karten. Schweiz Tourismus wird auch im Rahmen des «Recovery Plans» ausdrücklich mit den strengen Schutzkonzepten der Schweizer Hotels, Restaurants, Seilbahnen, der Schifffahrt und des Öffentlichen Verkehrs werben. Das branchenübergreifende Label kommt deshalb besonders auch für die Promotion im Ausland zum Einsatz. Bis zum Start der touristischen Saison soll das Label in der Schweizer Bevölkerung und in den wichtigsten Gästemärkten bekannt sein sowie schweizweit in den Betrieben genutzt werden. (ST/mc/pg)

«Clean & Safe»