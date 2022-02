Daniel Hope und das ZKO geben «Psycho»-Filmkonzert

Zürich – Nachdem das Zürcher Kammerorchester (ZKO) bereits mit der Vertonung von «Zwingli» Filmluft schnupperte, verwandelt es sich im Frühling 2022 ein weiteres Mal in ein Filmorchester. Während Alfred Hitchcocks Meisterwerk «Psycho» über die grosse Leinwand des Kongresshauses Zürich flimmert, intoniert das ZKO mit Music Director Daniel Hope die wohl berühmteste und meistzitierte Filmmusik von Bernard Herrmann.

1960 kam «Psycho» in die Kinos und wurde zum Welterfolg. Die Mordszene unter der Dusche ist wohl die berühmteste Szene der Filmgeschichte und revolutionierte das Kino: Janet Leigh als Marion Crane unter der Dusche, der Vorhang geht zur Seite, eine Gestalt mit Messer in der Hand holt aus, schrille Geigentöne zerfetzen die Stille. Was wäre die legendäre Duschszene nur ohne die markanten «Violinenschreie»? Sie stammen aus der Feder des Komponisten Bernard Herrmann. Er setzte sich gegen Regisseur Alfred Hitchcock durch, der an dieser Stelle ursprünglich keine Musik eingeplant hatte – heute unvorstellbar.

Geiger Daniel Hope bringt Hitchcocks Meisterwerk am 9. März auf die Leinwand des Kongresshaus Zürich. Gemeinsam mit dem Zürcher Kammerorchester und unter der Leitung von Anthony Gabriele begleitet er «Psycho» live. Gänsehaut-Momente garantiert. Für Daniel Hope geht mit dem Filmkonzert ein lang gehegter Traum in Erfüllung: «Ich liebe Filme und Filmmusik seit meiner Kindheit! Ausserdem bin ich ein grosser Hitchcock-Fan und kenne fast alle seine Filme. Dass wir mit dem ZKO diese Symbiose schaffen, ist fantastisch. Obwohl ich schon oft gefragt worden bin, einen Film live mit Musik zu begleiten, habe ich es noch nie gewagt. Der 9. März ist also auch für mich eine Premiere. Ich freue mich darauf».

Der Film wird in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. (ZKO/mc/ps)

ZKO