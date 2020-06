Das hundefreundlichste Hotel der Schweiz befindet sich in Davos

Friedburg – Das österreichische Urlaubsportal www.hundehotel.info, das mit rund 10.000 gelisteten hundefreundlichen Unterkünften zu den führenden Informationsanbietern in diesen Bereich zählt, hat die 50 beliebtesten Unterkünfte für Urlaube mit dem Hund mit einem Award ausgezeichnet. Zur Auswahl standen 550 ausgewählte Beherbergungsbetriebe mit spezieller Hundeausrichtung, vorwiegend aus Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz. Platz eins ging an das Landhotel Haus Waldeck (Phillippsreut, Bayern), gefolgt von Hotel Grimming Dogs & Friends (Rauris, Salzburg) und Hotel Magdalena (Ried im Zillertal, Tirol).

Das gesamte Ranking der 50 hundefreundlichsten Hotels befindet sich auf www.hundehotel.info/award

Erstmals vergeben: hundehotel.info Award 2020

„Mit dem in diesem Jahr erstmalig vergebenen hundehotel.info Award möchten wir Hotelbetreiber auszeichnen, die sich ganz besonders um das Wohlbefinden der geliebten Vierbeiner der Hotelgäste kümmern“, erklärt hundehotel.info-Redaktionsleiter Christoph Reichl. „Dazu haben wir die hundefreundliche Ausstattung, den Service sowie die Gästemeinungen zu 550 hundefreundlichen Hotels ganz genau unter die Lupe genommen.“ Neben den eigenen Gästemeinungen analysierte das Redaktionsteam von hundehotel.info auch die Gästebewertungen aus drei grossen Bewertungsportalen.

Die Betreiber von Hotels in Tourismusregionen haben den Trend zu gemeinsamen Urlauben mit dem geliebten Vierbeiner längst erkannt. Sie investieren in die exklusive Ausstattung von hundefreundlichen Angeboten. Die Zimmer verfügen über einen eigenen Hundeschlafbereich mit Hundekissen, Fress- und Wassernapf. Zusätzlich bieten hundefreundliche Hotels auch eine eigene Hundedusche, Agility-Parcours, eingezäunte Hundewiesen und Dogsitting an. Das Landhotel Haus Waldeck in Phillippsreut betreibt einen eigenen Hundebadeteich. Das Hotel Grimming in Rauris hat 130 verschieden Futtersorten im Angebot, darunter auch BARF-Produkte (Biologisch Artgerechtes Rohes Futter). Das Seehotel Moldan in Postmünster erlaubt nur Gäste, die auch einen Hund mit dabeihaben und im Südtiroler Hotel Mair kann man eine Hunde-Physiotherapie buchen.

Doggies: Eigene Klassifizierung für hundefreundliche Hotels

Das Team von hundehotel.info hat für die Darstellung von hundefreundlichen Ausstattungsmerkmalen und Services ein eigenes Kategorisierungssystem entwickelt. Ähnlich wie bei den Sternen, zeigen Doggies an, welcher Umfang an hundefreundlichen Angeboten in der Unterkunft zu erwarten ist. Dabei kommt ein Punkte-Schema mit einer maximalen Anzahl von 60 Punkten zum Einsatz. Die untersuchten Eigenschaften unterteilen sich in die neun meistgesuchten Angaben der Hundebesitzer auf hundehotel.info sowie 15 redaktionell ausgewählte. Beide Bereiche fliessen je zur Hälfte in die Berechnung der Doggies ein, die – von 1 bis 6 Doggies – zum Zuge der Awards-Vergabe ebenso verliehen werden. Nähere Details zu den Doggies: www.hundehotel.info/Die-Doggy-Auszeichnung (hundehotel.info/mc/ps)