«101 beste Hotels Schweiz» gewinnt namhafte Kooperationspartner

Zürich – Am 30. März 2025 ist es soweit: Die Premiere von «Die 101 besten Hotels Schweiz» findet im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken statt. Damit setzt das bekannte Hotelranking aus Deutschland nun auch hierzulande neue Massstäbe und das mit der Unterstützung der renommierten Hotelvereinigungen Preferred Hotels & Resorts weltweit, Relais & Châteaux Schweiz und Swiss Deluxe Hotels. Darüber hinaus konnte auch die Selektion Deutscher Luxushotels für die Veranstaltung in Deutschland gewonnen werden.

Diese Kooperationen unterstreichen den hohen Anspruch des Rankings «Die 101 besten Hotels» und unterstützen eine fundierte, transparente und relevante Bewertung der besten Häuser. Die vier Hotelvereinigungen stehen für höchste Qualität, exzellenten Service und aussergewöhnliche Gästeerlebnisse – Werte, die auch das Team der «101 besten Hotels» verkörpert.

«Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir mit den Preferred Hotels & Resorts weltweit, Relais & Châteaux Schweiz, der Selektion Deutscher Luxushotels sowie Swiss Deluxe Hotels vier der namhaftesten Organisationen aus der Luxushotellerie im deutschsprachigen Raum als Kooperationspartner gewinnen konnten. Ihr Engagement stärkt unsere Mission, herausragende Hotellerie in der Schweiz noch sichtbarer zu machen», sagt Carsten K. Rath, der das Ranking zusammen mit seinem Sohn David Rath 2019 gegründet hat und nun erstmals damit in die Schweiz kommt. Dabei werden einerseits die «101 besten Hotels» in der Schweiz und andererseits die «101 besten Hotels» im DACH-Raum sowie Südtirol gekürt – parallel dazu erscheint das grosse Ranking in Buchform (www.die-101-besten.com).

Die Schweizer Premiere am 30. März 2025 – die Veranstaltung ist bereits ausgebucht – verspricht das Highlight für die Schweizer Hospitality-Branche zu werden. Davon sind auch schon hiesige Hotelprofis überzeugt, so etwa Michael Smithuis, Regional Vice President & General Manager des Fairmont Montreux Palace und Präsident der Swiss Deluxe Hotels: «Die Marke ‘Die 101 besten Hotels’ hat mit ihrem transparenten und unabhängigen Ranking eine originäre Benchmark zur Orientierung für Gäste und Hoteliers geschaffen, die bis dato nicht existent war. Das Ranking war, jenseits von persönlichen Eindrücken und Einzelmeinungen, seit Langem überfällig.» (101/mc/hfu)