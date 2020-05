Das Park Hotel Vitznau ist wieder offen. Exklusiv für Hotelgäste.

Park Hotel Vitznau

Nach dreieinhalbjähriger Umbauzeit und Gesamtinvestitionen von 300 Millionen CHF wurde das Park Hotel Vitznau im Jahr 2013 wiedereröffnet.

Zum Haus gehören 47 individuell gestaltete Suiten und Residenzen. Das Gastronomie Angebot beinhaltet gleich zwei prämierte Restaurants: das Fine-Dining-Restaurant focus mit Küchenchef Patrick Mahler, dotiert mit 18 Punkten GaultMillau und zwei Sternen Michelin, sowie das Restaurant PRISMA mit Philipp Heid am Herd, dotiert mit 16 Punkten GaultMillau und einem Stern Michelin. Die Seeterrasse, unter der Leitung von Felix Kattchin wurde ebenfalls mit 13 GaultMillau Punkten ausgezeichnet. Die Verlinde Bar und exklusive Private Dining Räumlichkeiten sowie ein Chef’s Table runden die gastronomische Vielfalt im Park Hotel Vitznau ab. Der Weinkeller des Hauses gehört zu den exklusivsten der Welt: 32’000 Flaschen, 4’000 Positionen und ein Einkaufswert von mehr als 26 Millionen CHF.

Konferenzsäle mit modernster technischer Ausstattung für Seminare und Meetings mit bis zu 140 Personen stehen zur Verfügung. Wohlbefinden präsentiert sich dem Gast im SPA, auf 1500 m2 mit Aquarium und beheiztem Infinity-Aussenpool, Sanarium, Eisgrotte, Massage, Kosmetik und Fitnessbereich.

Das Park Hotel VItznau ist Mitglied bei The Leading Hotels of the World, den Swiss Deluxe Hotels, Virtuoso, American Express Fine Hotels & Resorts sowie der falstaff Hotel Collection. Im Jahre 2014 wurde das Park Hotel Vitznau als «GaultMillau Hotel des Jahres 2014» ausgezeichnet, weitere Auszeichnung folgten; «The Leading Hotels of the World Leadership Award 2018», «Tripadvisor Traveller’s Choice Award» in den Jahren 2018 und 2019, sowie Award Winner Kiwi Collection 2019.