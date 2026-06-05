Das Programm der photo basel 2026 im Überblick

Basel – Die photo basel ist die erste und einzige Fotokunstmesse der Schweiz und widmet sich ausschliesslich der Kunstfotografie. Neben rund 450 künstlerischen Positionen, die von über 40 internationalen Galerien präsentiert werden, erwartet das Publikum ein vielfältiges Rahmenprogramm. Diese Sonderformate widmen sich ganz den aktuellen Diskursen der Fine-Art-Fotografie und verbinden Panel-Diskussionen mit innovativen kuratierten Sektionen.

Zu den Höhepunkten der Messe gehören international bekannte künstlerische Positionen, u.a.: Vivian Maier, Man Ray, André Kertész, Philipp Giegel, Marina Abramović, Imogen Cunningham sowie Susa Templin, Carlos Leal, Roger Ballen und viele weitere.

Das Rahmenprogramm im Überblick:

beyond photography: Die Erweiterung des fotografischen Mediums

Gegründet im Jahr 2023, geht beyond photography nun in sein viertes Jahr als kuratierte Auswahl fotografischer Positionen, die die Grenzen des Mediums hinterfragen und erweitern. Durch den Einsatz von Mixed-Media, experimentellen Prozessen, speziellen Drucktechniken oder dem Wechsel vom Zweidimensionalen ins Dreidimensionale lädt beyond photography die Betrachtenden ein, zu entdecken, wie sich die Fotografie über den Rahmen hinaus in neue Dimensionen künstlerischen Ausdrucks entfaltet.

novum: Premieren und Wiederentdeckungen

Die Auswahl novum zeigt Werke, die zum allerersten Mal ausgestellt werden – seien sie brandneu oder in Vergessenheit geraten. Diese Arbeiten können nun auf der Messe (wieder)entdeckt werden. Mit novum rücken wir aufstrebende künstlerische Stimmen ins Rampenlicht, überraschen unser Publikum mit ungesehenen Perspektiven und laden Sammler:innen sowie Besucher:innen dazu ein, dem Unerwarteten zu begegnen.

annabelle’s choice: Fokus auf zeitgenössische Fotografinnen

Das renommierte Schweizer Magazin annabelle präsentiert eine kuratierte Auswahl herausragender Fotografinnen und zeigt bemerkenswerte künstlerische Positionen. Diese inspirierende Werkschau beleuchtet vielfältige Stimmen und visuelle Perspektiven, die die zeitgenössische Fotografielandschaft prägen. Mit diesem Special feiert annabelle nicht nur die künstlerischen Leistungen dieser Künstlerinnen, sondern auch ihre Rolle beim Aufbrechen von Konventionen und dem Ebnen des Weges für zukünftige Generationen in den bildenden Künsten.

Panel Talks: Diskurse der internationalen Fotoszene

Die Podiumsdiskussionen, Künstler:inengespräche und Keynotes bieten tiefe Einblicke in die globale Fotoszene, von den technologischen Finessen zeitgenössischer Bildkreation bis hin zu den komplexen Anforderungen beim Aufbau historischer Sammlungen. Das Spektrum der Fachgespräche reicht von den technologischen Finessen zeitgenössischer Bildgestaltung bis hin zur komplexen Praxis des Sammelns historischer Werke.

Ein besonderer Höhepunkt des Diskursprogramms bilden zwei Keynotes, die die Podiumsdiskussionen ergänzen. Der international renommierte südafrikanische Fotograf Roger Ballen und der multidisziplinäre Künstler Carlos Leal teilen auf der photo basel umfassende Einblicke in ihre Arbeit und kreativen Prozesse.

Zu weiteren Teilnehmer:innen der Podiumsgespräche gehören: Loredana Nemes, Susa Templin, Sama Alshaibi und viele weitere.

Mehr Informationen zu den Talks finden Sie hier. (photo basel/mc/ps)

photo basel 2026