Das sind Europas beste und schlechteste Flughäfen 2026 – Zürich verteidigt Platz 5

München – Das Ferienhaus-Portal Holidu hat erneut die durchschnittlichen Google-Maps-Bewertungen der 85 verkehrsreichsten Flughäfen Europas ausgewertet und daraus das jährliche Ranking der besten und schlechtesten Flughäfen 2026 erstellt. Für Reisende aus der Schweiz fällt das Ergebnis erfreulich aus: Zürich bleibt der einzige Flughafen des deutschsprachigen Raums in den Top 10 und liegt damit deutlich vor den grossen Drehkreuzen der Nachbarländer. An der Spitze herrscht Stabilität, im Mittelfeld sorgen einzelne Flughäfen für Bewegung.

Stabile Spitze: Istanbul, Porto und Helsinki verteidigen mit jeweils 4,4 Sternen ihre Plätze auf dem Podium – zum dritten Mal in Folge.

Zürich auf Platz 5: 4,3 Sterne aus 34.951 Google-Bewertungen. Kein anderer Flughafen im deutschsprachigen Raum schneidet besser ab, und keiner sonst schafft es in die Top 10.

Grösster Aufsteiger: Dublin klettert um 8 Plätze auf Rang 22 und schafft damit den Sprung in die Top 25.

Grösster Absteiger: Palma de Mallorca rutscht um 6 Plätze auf Rang 21 ab. Auch Barcelona (−9 auf Platz 30) und Brüssel (−9 auf Platz 40) verlieren deutlich.

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